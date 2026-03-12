Beed Gas Cylinder Black Market: युद्धाचा परिणाम? बीडमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलिंडर पुरवठा ठप्प; काळाबाजाराची चर्चा

बीड : इराण-अमेरिका-इस्रायल युद्धाचे कारण पुढे करत जिल्ह्यात काही ठिकाणी आता गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार सुरू झाला आहे. सार्वजनिक कंपन्यांकडून पुरवठादारांना व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा बंद झाल्याने आता हॉटेलचालक गॅसवर आहेत. यापूर्वी विकत घेतलेले सिलिंडर आणि पुरवठादारांकडे शिल्लक साठ्यावर सध्या काम सुरू आहे. .जिल्ह्यात लहान-मोठ्या हॉटेल व ढाब्यांची संख्या १५ हजारांवर आहे. जिल्ह्यात महिन्याकाठी हॉटेल व ढाब्यांना साधारण १५० व्यावसायिक सिलिंडर लागतात. मात्र, युद्धाच्या पार्श्वभूमी सांगत काही ठिकाणी चार दिवसांपासून पुरवठादारांना कंपन्यांकडून व्यावसायिक सिलिंडरपुरवठा बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत अडचण नसली, तरी पुढील दोन-तीन दिवसांत टंचाई निर्माण होण्याची भीती आहे.सध्या, पुरवठादारांकडे यापूर्वीच शिल्लक असलेला साठा व हॉटेलचालकांनी विकत घेऊन ठेवलेल्या गॅस टाक्यांवर काम सुरू असल्याचे बीडच्या आनंद गॅस एजन्सीचे आनंद सारडा यांनी सांगितले..आज बुधवारी (ता. ११) कंपन्यांनी व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मागणी, उपलब्ध साठा याबाबत माहिती मागविली असून आता नेमका काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. घरगुती टाक्यांचा वापर दरम्यान, व्यावसायिक गॅस सिलिंडर टाकी मोठी आणि किंमत अधिक आहे. सध्या टंचाई कमी प्रमाणात असण्याचे कारण म्हणजे व्यावसायिक देखील घरगुती सिलिंडरचा वापर करत आहेत..दाक्षिणात्य पदार्थ बनविणाऱ्यांची अडचणमसाला डोसा, उतप्पा असे दाक्षिणात्य पदार्थ बमविणाऱ्या हॉटेल व गाडा लावणाऱ्यांची मोटी अडचण झाली आहे. या पदार्थांसाठी तवा सतत गरम ठेवावा लागत असल्याने जादा गॅस लागतो, असे व्यावसायिक अशोक कारगुडे यांनी सांगितले. आमच्याकडील गॅस सिलिंडर संपत आल्याचे त्यांनी सांगितले.."शासनाने सध्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा तात्पुरता बंद केला आहे. मात्र, घरगुती गॅस मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असून त्याचे नियमित वितरण सुरू आहे. प्रत्येक कुटुंबाला नियमानुसार सिलिंडर मिळत आहे. ग्राहकांनी अतिरिक्त सिलिंडरसाठी गर्दी करू नये. गॅस कंपन्यांना उत्पादन वाढविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. लवकरच बाजारात मोठ्या प्रमाणात सिलिंडर उपलब्ध होतील."- शिवकुमार स्वामी,जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.