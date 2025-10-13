Cough Syrup Alert: खासगी मेडिकलची झाडाझडती होणार; कफ सिरफ प्रकरणानंतर अन्न औषध प्रशासन अलर्ट, दोषींवर कारवाई

नितीन चव्हाणबीड : कफ सिरपच्या वापरामुळे बालकांचे मृत्यू झाल्याने सध्या पंचायत ते राजधानीपर्यंतचे वातावरण गाजले आहे. या प्रकरणानंतर राज्य शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने तपासणी मोहीम सुरू केली आहे..बीड जिल्ह्यातील काही खासगी मेडिकल दुकाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून झाडाझडतीसाठी व तपासणीसाठी पावले उचलली जात आहेत. तपासणीत औषध–कंपनी डेटामधील मोठ्या प्रमाणावर तफावत, मेडिकलमधील अस्वच्छता आणि इतर बाबी आढळल्याने तीन मेडिकल चालकांना नोटीस देऊन कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती विभागीय अधिकाऱ्यांनी दिली..मध्य प्रदेश आणि राजस्थान राज्यांतील कफ सिरप प्रकरणात बालमृत्यूची घटना घडल्याने राज्य शासन अलर्ट झाले आहे. बीड जिल्ह्यातील अन्न व औषध विभागाने जिल्ह्यातील सर्व मेडिकलची तपासणी मोहीम राबवली आहे. या मोहिमेत काही दिवसांतच बीड शहर, गेवराई, आष्टी व शिरूर तालुका भागांत अनेक मेडिकल दुकाने तपासण्यात आली..तपासणीत काही मेडिकलमध्ये अस्वच्छता, परवाना नसताना औषध विक्री, काही औषध गोळ्यांची नोंद न ठेवणे इत्यादी अनेक दोष आढळले आहेत. या समस्यांमुळे परवाना निलंबनाची नोटीस देऊन त्या दुकानांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे..जिल्ह्यात अंदाजे तीन हजार नोंदणीकृत मेडिकल असून, अन्न व औषध विभागाने या सर्व मेडिकलच्या तपासणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. सर्वांत जास्त मेडिकल बीड शहरात असल्याने तिथे प्रामुख्याने तपासणी केली जाईल. दोषींवर तत्काळ कायदेशीर कारवाई होईल, असे विभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Coldrif Cough Syrup च्या दूषित बॅचवर बंदी! महाराष्ट्र एफडीएचा अलर्ट जारी, तक्रारीसाठी मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल जाहीर.पालकांना सूचनामुलांना सर्दी, खोकला झाल्यास मेडिकलवर जाऊन औषध घेण्याऐवजी प्रथम डॉक्टरांकडून तपासणी करणे आवश्यक आहे. जर रुग्णाला किडनी, लिव्हर किंवा इतर गंभीर आजार असतील, तर कफ सिरप देण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ल्याची खात्री घेणे अत्यावश्यक आहे. औषध सुरू करण्यापूर्वी त्याची सुरक्षितता आणि डॉक्टरांचे मत महत्त्वाचे आहे, असे अन्न व औषध विभागाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.