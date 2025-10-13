मराठवाडा

Cough Syrup Alert: खासगी मेडिकलची झाडाझडती होणार; कफ सिरफ प्रकरणानंतर अन्न औषध प्रशासन अलर्ट, दोषींवर कारवाई

Child Deaths Trigger Cough Syrup Investigation:
बीड : कफ सिरपच्या वापरामुळे बालकांचे मृत्यू झाल्याने सध्या पंचायत ते राजधानीपर्यंतचे वातावरण गाजले आहे. या प्रकरणानंतर राज्य शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने तपासणी मोहीम सुरू केली आहे.

