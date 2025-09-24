Laxman Hake: लक्ष्मण हाकेंच्या 'राईट हँड'ला बीडमध्ये बेदम मारहाण; ''ताणून मारेन'' म्हणत व्हिडीओ झाला होता व्हायरल

Beed OBC Leader: ओबीसी आरक्षण बचाव यात्रेच्या निमित्ताने लक्ष्मण हाकेंनी बीडमध्ये अनेक सभा घेतल्या. मराठावाड्यातल्या इतरही काही जिल्ह्यांमध्ये हाकेंनी सभा घेतल्या. त्यावेळी त्यांच्यासोबत सावलीसारखा राहणारा त्यांचा साथीदार पवन कारवर यांच्यावर हल्ला झाला आहे. या हल्ल्यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले आहेत. लक्ष्मण हाके यांच्या ताफ्यावर गेवराईमध्ये हल्ला झाला होता, तेव्हा पवन हे त्यांच्या गाडीवर चढून समोरच्या गर्दीला आव्हान देत होते. त्यांच्या हातामध्ये एक काठीदेखील होती. त्यानंतर त्यांचे व्हिडीओ व्हायरल झाले. लोकांनी त्यांना सोशल मीडियात ट्रोल केलं. .ट्रोलर्सला दिलं होतं उत्तरपवन कारवर यांनी ट्रोलर्सना उत्तर दिलं होतं. व्हिडीओच्या माध्यमातून ते म्हणाले होते की, ''माझ्या गळ्यातली माळ, माऊली आणि कपाळाला टिळा बघून मी काय संत वाटलो का? हरामखोरांनो असं लोंबवीनना की पळायचं सुधरायचं नाही, साल्यांनो असं ताणून मारीन.. तुम्ही जे बोलताय ते पवन कारवर करून बसलालय. तुमच्यासारखे ताणून मारेलत.. ताणून.'' असा तो व्हिडीओ होता..पवन कारवर यांच्यावर मंगळवारी रात्री हल्ला झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यांच्यासह त्यांच्या तीन साथीदारांनाही बेदम मारहाण करण्यात आलेली आहे. हा हल्ला सावरगाव येथे झाला असून कारवर हे जेवण करण्यासाठी थांबले होते, अशी माहिती आहे. त्यांच्यावर माजलगाव येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.पवन कारवर हे जिल्ह्यातल्या केरवाडी पालम येथील रहिवासी आहेत. मंगळवारी संध्याकाळी ते आपल्या साथीदारांसोबत धाब्यावर थांबलेले होते. तेवढ्यात ३० ते ४० जणांच्या जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये त्यांच्या डोक्याला, हाताला आणि पायाला गंभीर इजा झाल्या आहेत. या घटनेनंतर अज्ञात मारेकरी फरार झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.