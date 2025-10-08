मराठवाडा

Beed Crime : घाटनांदूरात पोलिसांचा छापा; १२ किलो गांजा जप्त, एकास अटक

Ganja Seizure : पोलीस अधीक्षकांना मिळालेल्या गुप्त माहितीवरून बीड स्थानिक गुन्हे शाखा आणि अंबाजोगाई ग्रामीण पोलिसांनी घाटनांदूर येथील निहाल रामभाऊ गंगणे याच्या घरावर छापा टाकून दोन लाख त्रेचाळीस हजार रुपये किंमतीचा १२ किलो गांजा जप्त केला असून एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Beed Crime

Beed Crime

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

घाटनांदूर : येथील अण्णाभाऊ साठे चौका जवळील एका घरावर (ता.७) मंगळवारी रात्री छापा मारून बारा किलो गांजासह एकास ताब्यात घेण्यात आले असून (ता.८) पहाटे एक वाजता अंबाजोगाई ग्रामीण पोलिस ठाण्यात पुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Beed
pune
crime
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com