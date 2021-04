व्हॉट्सअॅप स्टेट्स ठेवणे पडले महागात, दोन गटांत तुंबळ हाणामारी

केज (जि.बीड) : व्हाॅट्सअॅपवर ठेवलेल्या स्टेट्सवरून दोन गटात वाद होऊन काठी व दगडाने मारहाण करण्यात आली. या हाणामारीत एका महिलेसह दोघे जखमी झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ९) जाधवजवळा येथे घडली. याप्रकरणी आठ जणांविरोधात पोलिसात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तालुक्यातील जाधवजवळा येथील मनोहर गौतम जावळे यांना तुझ्या भावाने मोबाईलमध्ये आम्हाला उद्देशून स्टेट्स का ठेवले? असे म्हणत अभिजित विठ्ठल जावळे याने त्यांच्या भावास खाली पाडले तर विठ्ठल नारायण जावळे, उत्रेश्वर नारायण जावळे या दोघांनी काठीने व दगडाने मारहाण करीत डोके फोडले. 'पूर्णपणे लॉकडाऊनला पाठिंबा, मात्र इतरांना सूट दिल्यास उद्यापासून दुकाने उघडणार' यावेळी मनोहर जावळे यांची आई भांडण सोडविण्यासाठी आली असता त्यांना पण शिवीगाळ करून मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. तर दुसऱ्या गटाचे उत्रेश्वर नारायण जावळे यांना मोबाईलवर राजकारणाचे स्टेट्स ठेवण्याच्या कारणावरून ते दिव्यांग असताना शिवीगाळ करीत भीमा सुनील जावळे, अजय गौतम जावळे, मनोहर गौतम जावळे, रोहीत बन्सी जावळे, रोहण डिगंबर जावळे यांनी मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी मनोहर जावळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अभिजित जावळे, विठ्ठल जावळे, उत्रेश्वर जावळे यांच्याविरुद्ध तर उत्रेश्वर जावळे यांच्या तक्रारीवरून भीमा जावळे, अजय जावळे, मनोहर जावळे, रोहीत जावळे, रोहण जावळे यांच्याविरोधात पोलिसात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस नाईक दिनकर पुरी व धनपाल लोखंडे हे करीत आहेत. संपादन - गणेश पिटेकर

Web Title: Beed Crime News Two Groups Beaten Eachother Over Whatsapp Status In Kaij