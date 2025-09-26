मराठवाडा

Beed Crime News : दुपारी भांडण, रात्री खून; बीडमध्ये २२ वर्षांच्या तरुणाला सपासप वार करत संपवलं

Beed Crime News : Youth killed in Mane Complex area : घटनेनंतर बीड शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीचा प्रश्न पुन्हा एकदा आला ऐरणीवर...
Beed Crime News

Beed Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बीड : जिल्ह्यातील गुन्हेगारी जगतातून पुन्हा एकदा धक्कादायक घटना समोर आली आहे. माने कॉम्प्लेक्स परिसरात तरुणाची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आल्याने शहरात मोठी खळबळ उडालीये. यश देवेंद्र ढाका (Beed Crime News update) या तरुणावर धारदार शस्त्राने हल्ला करून त्याचा मृत्यू घडवून आणण्यात आला.

Loading content, please wait...
police case
crime news in beed
Beed crime news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com