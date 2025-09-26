Beed Crime News : दुपारी भांडण, रात्री खून; बीडमध्ये २२ वर्षांच्या तरुणाला सपासप वार करत संपवलं

बीड : जिल्ह्यातील गुन्हेगारी जगतातून पुन्हा एकदा धक्कादायक घटना समोर आली आहे. माने कॉम्प्लेक्स परिसरात तरुणाची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आल्याने शहरात मोठी खळबळ उडालीये. यश देवेंद्र ढाका (Beed Crime News update) या तरुणावर धारदार शस्त्राने हल्ला करून त्याचा मृत्यू घडवून आणण्यात आला. .नेहमी लोकांची वर्दळ असलेल्या या भागात रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. हल्लेखोरांनी यशच्या पोटावर वार केले असून तो जागीच मृत झाला. हत्येमागील कारण अद्याप समजू शकलेले नसले, तरी दुपारी भांडण झाल्यानंतर हा खून घडल्याचे बोलले जात आहे. .Parbhani : OBC आरक्षण गमावल्याच्या नैराश्यातून 22 वर्षाच्या तरुणानं लिंबाच्या झाडाला घेतला गळफास; पोलिसांना सापडलेल्या चिठ्ठीत लिहिलं....घटनेनंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात (Hospital) हलविण्यात आला असून पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी पंचनामा सुरू केला. प्राथमिक माहितीनुसार, यश हा स्थानिक वर्तमानपत्रातील पत्रकार देवेंद्र ढाका यांचा मुलगा होता. या घटनेमुळे पत्रकारितेच्या वर्तुळात, तसेच संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे..दरम्यान, पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली असून हत्येमागील नेमके कारण काय याचा शोध सुरू आहे. या घटनेनंतर बीड शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.