Beed News : आरोपींना फाशी होणे हाच आमचा समाधानाचा दिवस; धनंजय व वैभवी देशमुख यांनी व्यक्त केल्या भावना

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील सर्व आरोपींना ज्या दिवशी फाशी होईल तोच आमच्या समाधानाचा दिवस असेल.
Dhananjay Deshmukh

Dhananjay Deshmukh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड - संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील सर्व आरोपींना ज्या दिवशी फाशी होईल तोच आमच्या समाधानाचा दिवस असेल, अशी भावना त्यांची मुलगी वैभवी आणि बंधू धनंजय देशमुख यांनी व्यक्त केली.

