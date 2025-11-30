Beed News : आरोपींना फाशी होणे हाच आमचा समाधानाचा दिवस; धनंजय व वैभवी देशमुख यांनी व्यक्त केल्या भावना

बीड - संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील सर्व आरोपींना ज्या दिवशी फाशी होईल तोच आमच्या समाधानाचा दिवस असेल, अशी भावना त्यांची मुलगी वैभवी आणि बंधू धनंजय देशमुख यांनी व्यक्त केली. .शनिवारी (ता. २९) तिथीनुसार त्यांचे प्रथम पुण्यस्मरण झाले. यावेळी धनंजय देशमुख म्हणाले, जिल्ह्यातील गुन्हेगारी संपवण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला दिला होता. पहिल्या दिवसापासून आमचा न्यायाचा लढा सुरू आहे. क्रूरकर्मींना शिक्षा हाच आमचा उद्देश असून त्यासाठी आम्ही गावकरी व कुटुंब लढत आहोत..लवकरात लवकर या प्रकरणाचा निकाल लागला पाहिजे, असे आमचे प्रयत्न असतील, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, नारायण गडाचे उत्तराधिकारी संभाजी महाराज, माजी आमदार संगीता ठोंबरे, अक्षय मुंदडा, राजेसाहेब देशमुख, अनिल जगताप, डॉ. योगेश क्षीरसागर, ऋषीकेश आडसकर, सतीश शेळके आदींनीही मस्साजोगला भेट दिली..मुंडेंना सहआरोपी करा - जरांगेसंतोष देशमुख केवळ तुमचे नाही तर राज्याचे भाऊ आहेत. न्याय मिळेपर्यंत कोणीही मागे हटणार नाही, असे यावेळी मनोज जरांगे म्हणाले. धनंजय मुंडे यांना सहआरोपी करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली..संदीप क्षीरसागर म्हणाले, आपण पहिल्या दिवशीपासून वाल्मीक कराडबद्दल बोलत होतो. त्याला फरारी काळात कोणी आश्रय दिला, कोणाच्या संपर्कात होता, याचे सीडीआर शोधावेत. सुरेश धस म्हणाले, गृह खात्याने सुरवातीपासून साथ दिली असून न्याय मिळेपर्यंत कुटुंबीयांसोबत असल्याचे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.