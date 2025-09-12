मराठवाडा

Beed News: गेवराईतील माजी उपसरपंचाच्या मृत्यूचे धागेदोरे कुलस्वामिनी कला केंद्राशी; ब्लॅकमेलिंगमुळे गावात खळबळ

सकाळ वृत्तसेवा
आडूळ : लुखामसलाचे (ता. गेवराई) माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांच्या आत्महत्येचे धागेदोरे देवगाव फाटा येथील कुलस्वामिनी कला केंद्रासोबत जोडत आहेत. गुन्हा नोंद झालेली नर्तिका पूजा गायकवाड (वय २१) याच केंद्रावर अगोदर काम करत होती.

