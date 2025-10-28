Beed Accident: आईच्या हातून निसटल्यामुळे चिमुकली ट्रॅक्टरखाली चिरडली; ऊसतोड कामगार कुटुंबावर दुर्दैवी प्रसंग

किल्लेधारूर (जि. बीड) : ऊसतोडीसाठी स्थलांतरित झालेल्या देवदहिफळ (ता. किल्लेधारूर) येथील एका कामगार कुटुंबातील अडीचवर्षीय चिमुकलीचा ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीखाली चिरडून मृत्यू झाला..कर्नाटक राज्यातील कोल्हारजवळ रविवारी (ता. २६) सकाळी ही घटना घडली. आरोही विशाल बडे असे चिमुकलीचे नाव आहे. एकुलती मुलगी गमावल्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..देवदहिफळचे महादेव बडे ऊसतोड मुकादम असून, त्यांचा मुलगा विशाल बडे हे कर्नाटकातील बैलहोंगल तालुक्यातील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्यासाठी ऊस वाहतुकीचे काम पाहतात..विशाल बडे हे पत्नी आरती, मुलगा अविराज आणि मुलगी आरोहीसह गेल्या शुक्रवारी ट्रॅक्टरने कर्नाटकला रवाना झाले होते. कोल्हारजवळ चहापाणी करून रविवारी पुन्हा कारखान्याकडे जात असताना आरोही ट्रॉलीत आईच्या कुशीत बसली होती. दुर्दैवाने ती आईच्या हातातून निसटली आणि ट्रॉलीच्या चाकाखाली आली..Chhatrapati Sambhajinagar: खदानीत बुडून दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; नरहरी रांजणगाव शिवारातील घटना,पोहणे बेतले जिवावर.त्यात तिचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आई-वडिलांचा टाहो हृदय पिळवटून टाकणारा होता. रविवारी मध्यरात्री देवदहिफळ येथे आरोहीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेने ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर, या काळातील असुरक्षित वाहतूक व्यवस्था आणि त्यांच्या लहान मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.