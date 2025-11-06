Dhananjay Munde: आरोग्य विभागाने काढलेली जाहिरात रद्द करा : धनंजय मुंडे

मराठवाडा

Health Department Recruitment: आरोग्य विभागाच्या भरतीत ‘एनटी-डी’ प्रवर्गासाठी आरक्षण न ठेवल्याने आमदार धनंजय मुंडे यांनी जाहिरात रद्द करण्याची मागणी केली. सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर राजकीय वाद; भरती प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याची शक्यता.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कंत्राटी समुदाय आरोग्य अधिकारी तसेच वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे.

