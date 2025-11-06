Dhananjay Munde: आरोग्य विभागाने काढलेली जाहिरात रद्द करा : धनंजय मुंडे

बीड : सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कंत्राटी समुदाय आरोग्य अधिकारी तसेच वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे..मात्र या जाहिरातीत विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षण असताना ‘एनटी-डी’ प्रवर्गासाठी एकही जागा राखीव नसल्याने, सदर जाहिरात त्वरित रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार धनंजय मुंडे यांनी केली आहे..मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आरोग्यमंत्री प्रकाश आविटकर यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘एनटी-डी’ प्रवर्गासाठीच्या जागांचा समावेश करून नव्याने जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात याव्यात. .ता. ४ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीनुसार कंत्राटी समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाच्या १९७४ जागा व वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) पदाच्या १४४० जागा भरायच्या आहेत..‘एआय’ वापरात सिंधुदुर्ग ‘लीडर’ ठरेल.मात्र, समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाच्या जाहिरातीत ‘एनटी-डी’ प्रवर्गासाठी एकही जागा राखीव नाही, तसेच वैद्यकीय अधिकारी भरतीच्या जाहिरातीत एनटी प्रवर्गातील अ, ब, क, ड या उपप्रवर्गांसाठी देखील जागा राखीव नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.