Dhananjay Munde: राज्याचे स्टार प्रचारक धनंजय मुंडे फक्त परळी, गंगाखेडमध्येच का? सोळंकेंनी व्यक्त केली होती नाराजी

Beed NCP: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्यासह ४० स्टार प्रचारांच्या यादीत आमदार धनंजय मुंडेंचे नाव तिसऱ्या स्थानी होते. मात्र, स्वत:ची परळी सोडता त्यांच्या केवळ गंगाखेडला सभा झाल्या. राज्याचे स्टार प्रचारक परळीच्या गल्लीबोळात सभा घेत असल्याचा टोला राजकीय विरोधक दीपक देशमुख यांनी लगावला होता. मात्र, राज्यात इतरत्र त्यांच्या सभांची मागणी झाली नाही की, तेच गेले नाहीत, हे कोडेच आहे..वक्तृत्व कौशल्य असलेल्या मुंडेंनी २०१२ मध्ये आपले दिवंगत काका गोपीनाथ मुंडे यांना आव्हान दिल्याने त्यांच्या संघटन आणि राजकीय कौशल्यावरही मोहर लागली. पुढे पक्षाने त्यांना याच कौशल्याच्या जोरावर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपदही दिले. त्यांनी मंत्री असलेल्या पंकजा मुंडे यांचाही मोठ्या फरकाने पराभव केला. त्या काळात परळी मतदार संघातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही भाजपला धूळ चारली. त्यामुळे त्यांना दोनवेळा कॅबिनेट मंत्रीपदही भेटले. .Pune Roads : महिनाभरात पुण्यात २ हजार ९८९ खड्डे बुजविले; १ लाख ८९ हजार चौरस मीटर रस्त्यांचे डांबरीकरण पूर्ण!.आता मुंडे मंत्रिपदावर नसले तरी पक्षाने नगरपालिकांच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत त्यांचे नाव तिसऱ्या स्थानी ठेवले होते. मात्र, राज्यभर नगरपालिकांच्या निवडणुका असताना त्यांच्या सभा केवळ स्वत:ची परळी आणि त्यांच्या भगीनींसाठी गंगाखेडला झाल्या..Pune Drunk And Drive Case : मद्यधुंद वाहनचालकाची येरवडा कारागृहात रवानगी; व्हॅले पार्किंग करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याला चिरडल्याचे प्रकरण!.माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी मुंडेंची गरज नसल्याच्या मुद्द्याची राजकीय चर्चा झाली असली, तरी राज्यभरात अडीचशेहून अधिक नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी त्यांच्या सभा का झाल्या नाहीत, याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यांच्या सभांना मागणीच झाली नाही की, सभांच्या मागणीनंतरही त्यांनीच नकार दिला, हे कळले नाही.दरम्यान, मागच्या काळात आजारामुळे काही काळ शांत असलेल्या मुंडेंनी ओबीसी एल्गार मेळाव्यापासून पुन्हा तडाखेबंद भाषणांना सुरवात केली. पण यावेळी त्यांना आपली भाषणे परळीच्या गणेशपार, मलिकपुरा, पेठ मोहल्ला, शिवाजीनगर अशाच भागांत करावी लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.