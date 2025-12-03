मराठवाडा

Dhananjay Munde: राज्याचे स्टार प्रचारक धनंजय मुंडे फक्त परळी, गंगाखेडमध्येच का? सोळंकेंनी व्यक्त केली होती नाराजी

Parli, Beed Politics: नगर पालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली होती. त्यात धनंजय मुंडे यांचं नाव होतं. मात्र परळी आणि गंगाखेड सोडता राज्यात इतरत्र त्यांची कुठेही सभा झाली नाही.
Beed NCP: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्यासह ४० स्टार प्रचारांच्या यादीत आमदार धनंजय मुंडेंचे नाव तिसऱ्या स्थानी होते. मात्र, स्वत:ची परळी सोडता त्यांच्या केवळ गंगाखेडला सभा झाल्या. राज्याचे स्टार प्रचारक परळीच्या गल्लीबोळात सभा घेत असल्याचा टोला राजकीय विरोधक दीपक देशमुख यांनी लगावला होता. मात्र, राज्यात इतरत्र त्यांच्या सभांची मागणी झाली नाही की, तेच गेले नाहीत, हे कोडेच आहे.

