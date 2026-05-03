Beed News: स्लिम संरक्षण कायद्याच्या मागणीसाठी बीडमध्ये धरणे आंदोलन; मॉबलिंचिंग पीडितांना मदत आणि सरकारी नोकरीसाठी मागणी

बीड: अल्पसंख्याक समाजावर नेहमी अत्याचार, मॉबलिंचिंग, हेटस्पिच होते. तसेच, दंगली घडविल्या जातात व संविधानिक पदांवरील मंडळी अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाप्रती बेताल वक्तव्ये करत असल्याचा आरोप करत याविरुद्ध कारवाई करावी आणि मुस्लिम आरक्षण कायदा लागू करावा, या मागणीसाठी शुक्रवारी (ता. एक) महाराष्ट्रदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले..कायदा बनवून समाजाला सुरक्षा द्यावी, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. सकाळी साडेदहा ते दुपारी चारपर्यंत हे आंदोलन चालले. मॉबलिंचिंग व जातीय दंगलीत मयत व्यक्तीच्या परिवाराला ५० लाखांची मदत द्यावी, अपंगत्व आल्यास २५ लाख द्यावे, पीडित कुटुंबांतील एकाला शासकीय नोकरीत घ्यावे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या..समितीचे निमंत्रक ॲड. इलियास इनामदार, मुज्तबा अहमद खान, जावेद मणियार, खदीर शेख, अखिल अन्ना, हमिद पालेखान, शेख ऐतेशाम, शेख मैनुद्दिन, सलीम खान, डॉ. शेख मोहसीन, आबेद कादरी, सय्यद नबीलुज्जमा, पठाण खदीरुज्जमा, मुशीर इनामदार, पठाण अमरजान, शामीर खान, इमरान इनामदार, शेख खदीर, गुड्डू चाऊस, हाफिज मोहम्मद, अर्सलान शेख, नदीम अकबर आदींनी आंदोलनात सहभाग घेतला..माजी आमदार सिराज देशमुख, माजी आमदार उषा दराडे, मोईन मास्टर, शेख मुजीब, फारुक पटेल, एमआयएम जिल्हाध्यक्ष ॲड. शफिक शफिक, खुर्शीद आलम, शेख निजाम, शेख मुफ्ती अब्दुल्ला, कासमी मौलाना साबीर, मौलाना जफर आदींनी आंदोलनाला भेट देऊन पाठिंबा दिला.