धारूरमध्ये दारुड्याकडून वृद्धाला अमानूष मारहाण; मृत झाल्याचे समजून विहिरीत टाकण्याचा प्रयत्न

बीड: बीड जिल्ह्यातील धारुर मधील चिंचपुर रोडवरील शेतातील सर्वे नं.४९ मध्ये एका ६५ वर्षीय वृद्ध शेतकऱ्याला दारूड्या कडून लाकडी दांड्याने , दगडाने आणि लाथाबुक्क्यांनी शिवीगाळ करत अमानूष मारहाण करून मृत झाल्याचे समजून विहिरीत टाकण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.या प्रकरणी धारूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.मात्र अमानूष मारहाण करणारा आरोपी अद्याप मोकाट असल्याने पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..या बाबतची अधिक माहिती अशी की, शेतातील वायर बाजूला काढण्याच्या किरकोळ कारणावरून किरण शिनगारे याने दारूच्या नशेत भारत नांदे रा.धारूर या ६५ वर्षीय वृद्धाला लाकडी दांड्याने आणि दगडाने शिवीगाळ करत बेदम मारहाण करत पत्र्याच्या शेडमध्ये डांबून ठेवले आणि मृत झाल्याचे समजताच विहिरीत टाकण्याचा प्रयत्न केला.बाजूच्या शेतातील नागरिकांना वृद्धांचा आरडाओरडा केल्याचा आवाज आल्याने शेजारील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत सोडवासोडवी केल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. .मारहाणीत जखमी झालेल्या वृध्द शेतकऱ्यांला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या धक्कादायक प्रकाराने परिसरात संतापाची लाट उसळली असून वृद्धाच्या नातेवाईकांकडून आरोपीला तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली जात आहे.पोलिसांत गुन्हा नोंदसंबंधित अमानूष मारहाण झालेल्या वृध्द शेतकऱ्यांच्या फिर्यादीवरून किरण शिनगारे या आरोपी विरोधात भारतीय न्याय संहिता बी एन एस.२०२३ नुसार धारूर पोलीस ठाण्यात कलम ११८(१),११५(२),३५२,३५१(२) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तरी या प्रकरणातील अरोपी अद्याप मोकाट असल्याने संबंधित वृद्ध शेतकऱ्यांच्या जीवीतास धोका असल्याने पोलिसांकडून आरोपीस टाळाटाळ करीत असल्यामुळे पोलीसांच्या कार्यक्षमतेवरील प्रश्न ऐरणीवर आला असून बीडमध्ये कायदा सुव्यवस्था आहे की नाही? असा सवाल नातेवाईकांकडून उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.