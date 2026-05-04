Beed News: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते बीड जिल्ह्यात डिजिटल स्वगणनेचा अधिकृत प्रारंभ

बीड: राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते गुरुवारी जनगणना अंतर्गत स्वगणनेचा जिल्हास्तरावर अधिकृत प्रारंभ झाला. त्यांनी जनगणनेच्या संकेतस्थळावर स्वतः लॉगीन करून प्राथमिक माहिती भरत या प्रक्रियेचा शुभारंभ केला. ही प्रक्रिया येत्या १५ मे पर्यंत सुरू राहणार असून, यादरम्यान स्वगणना आणि घरगणनेचे महत्त्वाचे काम पूर्ण केले जाणार आहे..या सोहळ्यास जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान आणि पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यावेळी प्रक्रियेचे तांत्रिक पैलू विशद केले..जनगणनेच्या या कामासाठी जिल्ह्यात ६,३६१ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. यामध्ये ५,४५३ प्रगणक आणि ९०९ पर्यवेक्षकांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील ४,९५७ हाऊस लिस्टिंग ब्लॉक्सची जबाबदारी या कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आली असून, बीड आणि गेवराई तालुक्यात सर्वाधिक मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे..डिजिटल प्रक्रियाडिजिटल स्वरूपात होणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे जनगणनेचे काम अधिक अचूक आणि जलद होणार आहे. नागरिकांनी आपल्या घराची व कुटुंबाची माहिती प्रशासनाकडे नोंदवून या राष्ट्रीय कामात सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले..तालुकावार कर्मचारी संख्याबीड तालुका: ७३४गेवराई: ७१०आष्टी: ५६५केज: ५४८नागरी भाग: बीड शहर (६१६), परळी (२६७) आणि अंबाजोगाई (१३५).