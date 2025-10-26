Beed News: स्मशानभूमीला जाण्यासाठी नदीपात्रातून रस्ता; बीड जिल्ह्यातील आर्वीत अंत्ययात्रा नेताना अडचण

शिरूरकासार : तालुक्यातील आर्वी गावात अंत्यसंस्कारासाठी ग्रामस्थांना प्रचंड संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे. या गावाची स्मशानभूमी उथळा नदीच्या पलीकडे आहे. पावसाळ्यात नदीपात्रात पाणी असताना मृतदेह स्मशानभूमीकडे नेण्यासाठी ग्रामस्थांना कसरत करावी लागत आहे. नातेवाईक व उपस्थित ग्रामस्थांना मृतदेह खांद्यावर घेत पाण्यातून रस्ता पार करावा लागतो..सहा हजार लोकसंख्या असलेले आर्वी गाव आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. गावात पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली असली तरी ती कार्यान्वित नाही. गावात आतल्या रस्त्यांचीही दयनीय अवस्था असून पावसाळ्यात चिखल तुडवत लोकांना प्रवास करावा लागतो..गावात स्मशानभूमी असली तरी ती नदीच्या पलीकडे आहे. त्यामुळे अंत्यसंस्कारासाठी जाणे म्हणजे एक वेदनादायी आणि धोकादायक प्रवास बनतो. अनेक वेळा पाण्याचा प्रवाह वाढलेला असतो, तरीही ग्रामस्थांनी जिवाची पर्वा न करता नदीपात्रातील पाण्यातून अंत्ययात्रा न्यावी लागते..गावठाणात स्मशानभूमीसाठी योग्य जागा उपलब्ध आहे. आम्ही वारंवार शासनाकडे मागणी करूनही निधी मिळालेला नाही. जर २० ते २५ लाखांचा निधी उपलब्ध झाला, तर स्मशानभूमीसाठी सर्व आवश्यक सुविधा अंत्यसंस्कार शेड, पाण्याची सोय, बसण्याची व्यवस्था, आणि सुरक्षित मार्ग उभारता येतील. यामुळे ग्रामस्थांचा मोठा दिलासा मिळेल.- गोपाल भुसारे,ग्रामपंचायत सदस्य, आर्वी.ग्रामपंचायतीने अनेकदा प्रशासनाकडे या समस्येकडे लक्ष देण्याची मागणी केली असली तरी आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. स्मशानभूमीकडे जाण्यासाठी कायमस्वरूपी पूल किंवा सुरक्षित मार्ग तयार करण्यात यावा.- मनीषा कुंभारकर, उपसरपंच, आर्वी.Ambegaon Floods : आंबेगाव-जुन्नरला मुसळधार पावसाचा तडाखा; जनजीवन विस्कळित.आर्वी गावात स्मशानभूमीला जाण्यासाठी नदीपात्रातून जावे लागते. प्रशासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.- गणेश भोसले, ग्रामस्थ, आर्वी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.