Beed Court Bomb Threat: बीड जिल्हा न्यायालय उडवून देण्याची धमकी! ईमेलमुळे खळबळ, बॉम्ब शोध पथकाकडून संपूर्ण न्यायालयाची कसून तपासणी

बीड : बीड जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्यामुळे सोमवारी दुपारी संपूर्ण न्यायव्यवस्था आणि सुरक्षा यंत्रणेत एकच खळबळ उडाली. या अत्यंत गंभीर धमकीच्या ईमेलनंतर तातडीने हालचाली करत पोलिसांनी संपूर्ण न्यायालय परिसर खाली करून कसून तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे..प्राप्त माहितीनुसार, आज (०२ नोव्हेंबर २०२६) रोजी दुपारी तीन वाजून पंधरा मिनिटांनी कोर्ट बिल्डिंग बॉम्बने उडवून देणार असल्याची धमकी जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकृत ईमेलवर प्राप्त झाली. ही अत्यंत संवेदनशील माहिती समोर येताच न्यायालयाच्या वतीने तातडीची सूचना जारी करण्यात आली. न्यायालय इमारत किंवा परिसरात कोणतीही संशयास्पद किंवा आक्षेपार्य वस्तू आढळल्यास तात्काळ बीड जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष, सचिव, प्रबंधक, कोर्ट मॅनेजर तसेच पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे निर्देश देण्यात आले. .Sharad Pawar drought visit relief : 'पाण्यासाठी गाव विकायला काढलेल्या' गावकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी! शरद पवारांनी जागेवरच सुपूर्त केला ५० लाखांचा धनादेश.धमकीचा ईमेल येताच बीड पोलीस दल तातडीने ॲक्शन मोडवर आले. अप्पर पोलीस अधीक्षक समीर शेख, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड, शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक शीतलकुमार बल्लाळ यांच्यासह पोलीस पथक, बॉम्ब शोध व नाशक पथक (बीडीडीएस) आणि एलसीबीचे पथक तातडीने जिल्हा न्यायालयात दाखल झाले. सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण न्यायालय परिसर अपने अधिवासात घेत प्रत्येक कोपऱ्याची, तसेच वाहनांची आणि कार्यालयांची कसून तपासणी सुरू केली आहे. .दरम्यान, हा धमकीचा ईमेल नेमका कुठून आणि कोठून पाठवण्यात आला, याचा तांत्रिक माग काढण्यासाठी सायबर विभागाकडून युद्धपातळीवर तपास सुरू आहे. ईमेल पाठवणाऱ्याचा आयपी अड्रेस शोधून त्याच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याचे काम सुरू असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने संपूर्ण न्यायालय परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..दिवाळीत फराळ खाण्याची योग्य वेळ कोणती? तब्येत बिघडण्यापूर्वी जाणून घ्या आयुर्वेद काय सांगतो!.बीड जिल्हा न्यायालयाच्या ईमेलवर इमारत बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्याची माहिती मिळताच, आम्ही तातडीने पोलीस फौजफाट्यासह आणि बॉम्ब शोध पथकासह न्यायालयात दाखल झालो. सध्या संपूर्ण न्यायालय परिसर खाली करून कोपरा न कोपरा अत्यंत काटेकोरपणे तपासण्यात येत आहे. सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजना केल्या जात असून, नागरिकांनी या काळात न्यायालयाच्या इमारतीपासून दूर राहावे आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये.- शीतलकुमार बल्लाळ, पोलीस निरीक्षक, शिवाजीनगर पोलीस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.