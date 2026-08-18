Beed News : बीड जिल्हा रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार! ​सिझेरियन करताना पोटातच सोडले ग्लोज; आतडे सडले अन् गर्भाशय काढावे लागले; १९ वर्षीय माता मरणाच्या दारात

बीड - सामान्य आणि गरीब रुग्णांसाठी आधारवड मानल्या जाणाऱ्या बीडच्या जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांचा अत्यंत निष्काळजी आणि बेजबाबदार कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. एका १९ वर्षीय नवविवाहित मातेचे सिझेरियन (प्रसुती शस्त्रक्रिया) करताना डॉक्टरांनी चक्क सर्जिकल हॅन्डग्लोज तिच्या पोटातच सोडल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे पोटात पू होऊन आतडे सडल्याने व गर्भाशय खराब झाल्याने पुण्यातील ससून रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करून ते काढावे लागले आहे. सध्या ही माता मृत्यूशी झुंज देत असून, या प्रकरणाने संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..वडवणी तालुक्यातील १९ वर्षांची सौ. संध्या सुरज गायकवाड हिला बाळंतपणासाठी १ ऑगस्ट २०२६ रोजी बीडच्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्याच दिवशी सायंकाळी ७:२० वाजण्याच्या सुमारास तिच्यावर सिझेरियन शस्त्रक्रिया करण्यात आली. शस्त्रक्रियेनंतर ४ ऑगस्ट रोजी तिला सुट्टी देण्यात आली. मात्र, घरी गेल्यावर अवघ्या दोन दिवसांतच संध्या हिला पोटात असह्य वेदना होणे, उलट्या होणे आणि तीव्र ताप येणे अशी लक्षणे दिसू लागली.नातेवाईकांनी तिला तात्काळ वडवणी येथील खाजगी रुग्णालयात नेऊन सोनोग्राफी केली व औषधोपचार केले. परंतु प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही. त्यानंतर बीडमधील खाजगी रुग्णालयात आणले असता, उपचाराचा खर्च अवाढव्य असल्याने आणि प्रकृती चिंताजनक बनल्याने नातेवाईकांनी ९ ऑगस्ट रोजी तिला पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात नेले. तेथील खर्चही न पेलवल्याने अखेर १० ऑगस्ट रोजी तिला पुण्यातील ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..पुण्याच्या ससून रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी जेव्हा संध्या हिची सखोल तपासणी केली, तेव्हा वैद्यकीय क्षेत्राला काळिमा फासणारी बाब समोर आली. बीडच्या जिल्हा रुग्णालयात सिझेरियन करताना डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे पोटाच्या आत हॅन्डग्लोज राहून गेले होते. या ग्लोजमुळे पोटात संसर्ग होऊन पू झाला आणि आतडे पुरते सडले होते. एवढेच नाही तर तिचे गर्भाशयही पूर्णपणे खराब झाले होते..ससूनच्या डॉक्टरांनी तातडीने दोन वेळा मोठ्या शस्त्रक्रिया करून सडलेले आतडे व गर्भाशय बाहेर काढले. बीडच्या डॉक्टरांच्या या भयंकर चुकीमुळे अवघ्या १९ वर्षांच्या या मातेला आयुष्यभराचे अपंगत्व आले असून ती सध्या मरणाच्या दारात उभी आहे. या गंभीर आणि धक्कादायक प्रकरणी पीडित मातेची १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी बीडच्या जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. तसेच या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. संबंधित निष्काळजी डॉक्टर आणि स्टाफवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे..माझ्या अवघ्या १९ वर्षांच्या मुलीला आम्ही विश्वासाने जिल्हा रुग्णालयात बाळंतपणासाठी आणले होते. पण तेथील डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाने व हलगर्जीपणाने तिच्या पोटातच हॅन्डग्लोज सोडले. यामुळे तिचे आतडे सडून गर्भाशय काढावे लागले आहे. माझी मुलगी आज पुण्यात मरणाच्या दारात उभी आहे. या भयंकर प्रकारास जबाबदार असणाऱ्या डॉक्टरांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कडक कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे.- सौ. शिला सुखदेव उजगरे, पीडित मातेची आई, रा. वडवणी.संबंधित महिला १ ऑगस्ट रोजी जिल्हा रुग्णालयात दाखल झाली होती व तिच्यावर सिझर शस्त्रक्रिया करून ४ ऑगस्ट रोजी सुट्टी देण्यात आली. त्यानंतर तिला त्रास होऊ लागल्याने ९ ऑगस्ट रोजी खासगी सेंटर येथे सोनोग्राफी करण्यात आली. त्यानंतर सोनोग्राफीत काहीतरी असल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती मिळाली होती, आम्ही महिलेच्या नातेवाईकांना जिल्हा रुग्णालयातच दाखल करून उपचाराचा आणि शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला होता. मात्र त्यांनी पुण्याला जाऊन शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणात पीडित महिलेच्या आईने मंगळवारी तक्रार दिली असून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. त्याचबरोबर दोषींवर कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ यांना पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे.- डॉ. सतीशकुमार सोळंके, जिल्हा शल्यचिकित्सक, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.