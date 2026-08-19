Beed Hospital Case: डॉक्टरांच्या हलगर्जीमुळे ‘आईपण’ हिरावले; बीड जिल्हा रुग्णालयातील प्रकार, महिलेची पुण्यात मृत्यूशी झुंज

बीड : बीडच्या जिल्हा रुग्णालयातील सरकारी डॉक्टरांनीच आपल्या पेशाला काळिमा फासला आणि एका नवविवाहितेचे आईपण हिरावून घेतले. या महिलेची सिझेरियन (प्रसूती शस्त्रक्रिया) करताना तिच्या पोटात कापसाचा बोळा आणि सर्जिकल वस्तू राहिल्या. नंतर तिच्या पोटातील आतडे सडल्याने व गर्भाशय खराब झाल्याने पुण्यातील ससून रुग्णालयात महिलेवर शस्त्रक्रिया करावी लागली. यात तिचे गर्भाशय काढावे लागले..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.वडवणी तालुक्यातील १९ वर्षीय संध्या सूरज गायकवाड यांना बाळंतपणासाठी १ ऑगस्टला बीडच्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते. त्याच दिवशी सायंकाळी सिझेरियन शस्त्रक्रिया करण्यात आली. तिला कन्यारत्न झाले. वडवणीला घरी गेल्यावर अवघ्या दोन दिवसांतच त्यांच्या पोटात असह्य वेदना सुरू झाल्या. नातेवाइकांनी तिला तत्काळ वडवणीतील खासगी रुग्णालयात नेले. परंतु उपचार करूनही ती बरी झाली नाही..नातेवाइकांनी खासगी रुग्णालयात नेले, तिथे सोनोग्राफी केली, त्यावेळी संध्याच्या पोटात काहीतरी असल्याचे नातेवाइकांना सांगण्यात आले. त्यानंतर नातेवाइकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत संध्याला पुण्यातील ससून रुग्णालयात दाखल केले. तेथे तपासणी केली, तेव्हा तिच्या पोटातच हँडग्लोव्हज असल्याचे आढळून आले..पोटात संसर्ग होऊन पू झाला होता आणि आतडेही सडले होते. एवढेच नव्हे, तर तिचे गर्भाशयही पूर्णपणे खराब झाले होते. डॉक्टरांनी दोन वेळा मोठ्या शस्त्रक्रिया करून खराब आतडे आणि गर्भाशय बाहेर काढले..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.‘‘संध्या यांच्यावर लॅप्रोटोमी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. रुग्णाच्या पोटाच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान पोटात काही सर्जिकल साहित्य आढळून आले आहे. त्यांच्या लहान आतड्यात अनेक ठिकाणी अडथळा निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. आता रुग्णाची प्रकृती स्थिर आहे,’’ असे ससून रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यल्लपा जाधव यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.