Beed News: कॅथलॅब ठरली वृद्धासाठी लाइफलाइन! सिव्हिलच्या कॅथलॅबमध्ये पहिलीच ७१ वर्षीय वृद्धाची अँजिओग्राफी

बीड : गरीब आणि गरजू रुग्णांना संजीवनी ठरावी यासाठी जिल्हा रुग्णालयात उभारलेल्या अद्ययावत कार्डियाक कॅथलॅबमध्ये शुक्रवारी (ता. ३) ७१ वर्षीय वृद्ध रुग्णावर अँजिओग्राफी करण्यात आली. वेळेत निदान झाल्यामुळे आता रुग्णाला पुढील शस्त्रक्रिया करता येणार आहे..जिल्हा रुग्णालयात मागच्या बाजूला आधुनिक उपकरणे असलेल्या कॅथलॅबची उभारणी मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनी झाली. येथे टू डी इको, अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टीसाठी उपकरणे, ओपन हार्ट सर्जरीसाठी आधुनिक शस्त्रक्रियागृह, १० खाटांचे अत्याधुनिक आयसीयू, पाच व्हेंटिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सिजन लाइन अशी यंत्रणा उपलब्ध आहे. तसेच येथे एक कार्डिओलॉजिस्ट (हृदयविकार तज्ज्ञ), एक भूलतज्ज्ञ, सहा प्रशिक्षित स्टाफ नर्स, एक इन्चार्ज, दोन कॅथलॅब टेक्निशियन, चार कक्षसेवक, दोन शिपाई व एक लिपिक हे मनुष्यबळ कार्यरत आहे..शुक्रवारी ७१ वर्षीय भारत माणिकराव गायकवाड या रुग्णाची अँजिओग्राफी करण्यात आली. हृदयात वेदना व श्वास घेण्यास त्रास असल्याने ते जिल्हा रुग्णालयात तपासणीसाठी आले होते. हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. सुनील बोबडे यांनी टू डी इको तपासणी केली, ज्यात हृदयातून रक्त पुढे ढकलण्याची प्रक्रिया कमकुवत असल्याचे निदान झाले..तत्पश्चात डॉ. बोबडे, बधिरीकरण तज्ज्ञ डॉ. सुनीता बारकुल, इन्चार्ज वंदना उबाळे, रेखा वणवे, शीतल पाटील, राणी बांगर, देशमुख यांच्या चमूने रुग्णाची तत्काळ अँजिओग्राफी केली.अँजिओग्राफी करणाऱ्या चमूचा जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय राऊत, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संतोष शहाणे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एल.आर. तांदळे, डॉ. हनुमंत पारखे, मेट्रन रमा गिरी यांनी या यशस्वी कार्यासाठी सत्कार केला..वीस हजार ते एक लाखाचा खर्च वाचणाररुग्णाच्या हृदयातील दोन नसा पूर्णपणे ब्लॉक असल्याचे आढळले. ज्यामुळे त्वरित अँजिओप्लास्टी करणे शक्य नव्हते. डॉक्टरांनी या रुग्णाला बायपास शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला. ही जिल्हा रुग्णालयातील गरीब व गरजू रुग्णाची पहिली अँजिओग्राफी असून, यामुळे खासगी दवाखान्यांतील वीस हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च वाचणार आहे..