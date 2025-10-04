मराठवाडा

Beed News: कॅथलॅब ठरली वृद्धासाठी लाइफलाइन! सिव्हिलच्या कॅथलॅबमध्ये पहिलीच ७१ वर्षीय वृद्धाची अँजिओग्राफी

Angiography: बीड जिल्हा रुग्णालयातील नव्याने सुरू झालेल्या अत्याधुनिक कार्डियाक कॅथलॅबमध्ये ७१ वर्षीय रुग्णावर अँजिओग्राफी करण्यात आली. या यशस्वी उपचारामुळे गरीब रुग्णांसाठी हृदयविकार निदानाची नवी दिशा निर्माण झाली आहे.
Beed News

Beed News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : गरीब आणि गरजू रुग्णांना संजीवनी ठरावी यासाठी जिल्हा रुग्णालयात उभारलेल्या अद्ययावत कार्डियाक कॅथलॅबमध्ये शुक्रवारी (ता. ३) ७१ वर्षीय वृद्ध रुग्णावर अँजिओग्राफी करण्यात आली. वेळेत निदान झाल्यामुळे आता रुग्णाला पुढील शस्त्रक्रिया करता येणार आहे.

Loading content, please wait...
Beed
Hospital
Technical
angioplasty
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com