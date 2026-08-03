Beed Crime: बीडच्या कारागृहात ठाराविक कैद्यांचे लाड! खासदार सोनवणे अमित शाहांच्या भेटीला; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

Beed jail controversy: बीडच्या जिल्हा कारागृहात अनेक गंभीर गुन्ह्यातील कैदी ठेवलेले आहेत. या कैद्यांना मिळत असलेल्या सुविधेविषयी सातत्याने बोललं जातं. मात्र काहीही कारवाई होत नाही. विशेष म्हणजे कारागृहात मोठा वाद झाल्याचं प्रकरण मागे घडलं होतं. काही कैद्यांना सुरक्षा पुरवल्याची बाबदेखील चर्चिली जात आहेत. त्यातच आता बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे..खासदार सोनवणे यांनी दिल्लीमध्ये थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली आणि या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. खासदार सोनवणे यांच्यावतीने एक प्रसिद्धीपत्रदेखील काढण्यात आलंय. त्यात म्हटलंय की, बीड जिल्हा कारागृहातील कारभाराबाबत गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, तेथील पारदर्शकता, सुरक्षा आणि नियमावलीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी दि.३ ऑगस्टर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेट घेऊन एका निवेदनाद्वारे केली. गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती खा.सोनवणे यांच्यावतीने देण्यात आली आहे..Pargaon News : भीमाशंकर कारखान्याची AI शेती योजना; ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २५ हजार रुपयांचे तंत्रज्ञान अनुदान.प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, बीड जिल्हा कारागृहात काही ठराविक बंदी (कैद्यांना) नियमांचे उल्लंघन करून विशेष सवलती व सुविधा पुरविल्या जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. यात कारागृहात मोबाईल फोन वापरण्याची मुभा देणे, बंदी घातलेल्या वस्तू उपलब्ध करून देणे तसेच इतर अवाजवी लाभ पोहोचवणे यांसारख्या गंभीर बाबींचा समावेश असल्याचे खा.सोनवणे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. .या सर्व प्रकारात कारागृह प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असून त्यांच्या निष्पक्षतेवर आणि कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारागृहासारख्या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणी अशा प्रकारे बेकायदेशीर सवलती दिल्या जात असतील, तर ते केवळ प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवरच नव्हे, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेवर तसेच न्यायप्रणालीवरील सामान्य जनतेच्या विश्वासावर मोठा आघात आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन केंद्रीय गृह मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाकडून सविस्तर अहवाल मागवावा, तसेच एखाद्या सक्षम व स्वतंत्र प्राधिकरणामार्फत वेळेच्या मर्यादेत उच्चस्तरीय चौकशीचे निर्देश द्यावेत, चौकशीत तक्रारी तथ्यपूर्ण आढळल्यास संबंधित जबाबदार अधिकारी व दोषींवर कायद्यानुसार कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई केली जावी, अशी मागणी केली..Lenyadri Mass Wedding : लेण्याद्रीत सहा जोडप्यांचा मोफत शाही विवाह सोहळा; दिव्यांग आणि आदिवासी दांपत्यांची नवी जीवन सुरुवात.केंद्रीय गृहमंत्र्यांचं आश्वासनभविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये डिजिटल निगराणी, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता अधिक मजबूत करण्यासाठी आवश्यक दिशानिर्देश जारी केले जावेत, अशी मागणी शाहांकडे करण्यात आली. नवी दिल्लीतील या भेटीदरम्यान खा. बजरंग सोनवणे यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, बीड जिल्हा कारागृहातील हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून यावर तत्काळ दखल घेणे आवश्यक आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी या निवेदनाची गांभीर्याने नोंद घेत कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित या संवेदनशील विषयावर त्वरित व योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन खा.सोनवणे यांना दिले असल्याची माहिती प्रसिद्धीपत्रकातून देण्यात आलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.