Heavy Rain Beed: आभाळ फाटलं निसर्ग कोपला; बंधारा फुटला, तर कुठे संपर्क तुटला, नित्रुड येथे सात लोक पुरात अडकले

बीड : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार पावसाने हाहाकार माजवला असून, वरुणराजाचा कोप पुन्हा एकदा झाला. ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर या पंधरवाड्यात जिल्ह्यात तब्बल आठ वेळा अतिवृष्टी झाली आहे..शनिवारी (ता. २७) सकाळी पर्यंत जिल्ह्यातील १८ महसूल मंडळांत ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली. अंबाजोगाई तालुक्यातील एका शेतकऱ्याचा विहिरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तर केज, माजलगाव, परळी तालुक्यांतील चार गावांचा संपर्क तुटला असून, काही गावांत वाहतूकही ठप्प आहे..Marathwada Rain Update: नांदेड लातूर 'जलपूर' बनले; अतिवृष्टीने शेकडो गावांचा संपर्क तुटला, शेती, घरे व दुकाने पाण्याखाली.या महिन्यातील १४ ते १६ आणि २० ते २३ तारखांदरम्यान सात दिवस सलग अतिवृष्टीने जिल्ह्याला झोडपले. परिणामी सिंदफना, गोदावरी, डोमरी, कडी, लेंडी, बिंदुसरा, केजडी वाण या नद्यांनी आक्राळ-विक्राळ स्वरूप धारण केले. याचा थेट फटका साडेसहा लाख हेक्टर क्षेत्रावर असलेल्या पिकांना बसला आहे. तब्बल सात हजार हेक्टर जमिन पिकांसह वाहून गेल्याचे दिसून आले आहे. पुरात आतापर्यंत आठ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, तर पाचशेहून अधिक जनावरे देखील वाहून गेली आहेत..गेल्या चार दिवसांत थोडा विराम मिळाल्यानंतर शुक्रवारी रात्रीपासून जोरदार पाऊस सुरू झाला असून, शनिवारीही दिवसभर मुसळधार पाऊस पडत होता. शुक्रवार आणि शनिवारच्या २४ तासांत जिल्ह्यात ४१.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..युद्धपातळीवर बचाव कार्यमाजलगाव तालुक्यातील नित्रुड येथे सात लोक पुरात अडकले असून, बचाव कार्य एनडीआरएफच्या पथकाकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे..धरणांतून विसर्ग वाढविलाजिल्ह्यातील १६७ पैकी १५८ धरणांत पाणीसाठा १०० टक्के आहे. सर्व प्रकल्पांमधील उपयुक्त पाणीसाठा आता ७४७.६८३ दशलक्ष घनमीटर (९७.१४ टक्के) आहे. माजलगाव, मांजरा, कुंडलिका व सिंदफना धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढविण्यात आला आहे. मांजरा धरणातून ३५८८९ क्युसेक, माजलगाव धरणातून १ लाख १३ हजार ९२४ क्युसेक, सिंदफना धरणातून १००० क्युसेक तर कुंडलिका धरणातून १० हजार क्युसेक, कुंडलिकातून ४५४२ क्युसेक इतका विसर्ग सुरू आहे.विहिरीत पडून दुर्दैवी मृत्यूअंबाजोगाई तालुक्यातील मिरपणा येथे ज्ञानोबा नामदेव लोखंडे या शेतकऱ्याचा विहिरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. त्याच तालुक्यातील पुडेगाव येथे संदीपान आडसुळ यांच्या अंगावर भिंत कोसळल्याने ते जखमी झाले आहेत..गावांचे संपर्क तुटलेकेज तालुक्यातील वाकडी, माजलगाव तालुक्यातील नित्रुड, सांडस चिंचोली, परळी तालुक्यातील कौडगाव घोडा या गावांचे संपर्क तुटले आहेत. केज तालुक्यातील कोठी येथे बंधारा फुटल्याने जमीन वाहून गेली आहे. अंबाजोगाई तालुक्यातील वाण नदीचे पाणी वाढल्यामुळे पठाण मांडवा येथील आणि सिंदफना नदीचे पाणी वाढल्यामुळे सांडस चिंचोली येथील पूल पाण्याखाली गेला आहे. परळी तालुक्यातील जायगाव, निलेगाव येथील पुलावर पाणी वाढल्यामुळे वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. केज तालुक्यात चिंचोली, वरपगाव, भोपला, केळगाव, बेलगाव या गावांची वाहतूक देखील ठप्प झाली आहे.सरासरीपेक्षा २६८ मिलिमीटर अधिक पाऊसजिल्ह्याची वार्षिक पावसाची सरासरी ५६६.१ मिलिमीटर असून, आतापर्यंत ८३५.८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे, म्हणजेच सरासरीपेक्षा तब्बल २६८.८ मिलिमीटर अधिक पाऊस झाला आहे..Marathwada Floods: नद्या कोपल्या, गावांना वेढा! मराठवाड्याच्या काही भागांत मुसळधार, अनेकांचा बचाव.अतिवृष्टीची नोंद असलेली महसूल मंडळेबीड तालुक्यातील ः बीड, पाली, पेंडगाव, मांजरसुंबा तसेच पाटोदा तालुक्यातील ः पाटोदा, दासखेड, थेरला, माजलगाव तालुक्यातील ः नित्रुड, अंबाजोगाई तालुक्यातील ः घाटनांदूर, उजनी, केज तालुक्यातील ः केज, हनुमंत पिंपरी, होळ, परळी तालुक्यातील ः परळी, धर्मापुरी, नागापूर तसेच धारुर तालुक्यातील ः धारूर आणि तेलगाव या महसूल मंडळांत अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामध्ये थेरला मंडळात ११४.४ मिलिमीटर पाऊस नोंदविण्यात आला आहे..