Beed Drought ; शेतात पिकांचे सांगाडे, मग कसले पंचनामे? ;पाहणीचा फार्स थांबवा अन् थेट मदत द्या; जिल्ह्यातील बळिराजांनी फोडला टाहो, उपायांची मागणी

नितीन चव्हाणबीड,: शेतातलं पीक वाळून पार कोळसा झालंय... डोळ्यातलं पाणी आटलंय, पण सायेब, आमच्या पदरात अजूनही फक्त कोरडी आश्वासनंच आहेत. सांगा, लेकरा-बाळांना काय खाऊ घालू आणि दावणीच्या जनावरांना काय देऊ? हा आर्त टाहो आहे बीड जिल्ह्यातील एका हतबल शेतकऱ्याचा. हे केवळ प्रातिनिधिक शब्द नाहीत, तर आज संपूर्ण बीड जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमधील लाखो दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या काळजातील हा धगधगता आक्रोश आहे. सरकारने संपूर्ण जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर केला; पण आधी पंचनामे, मग अहवाल आणि नंतर मदत, या सरकारी लालफितीच्या अटींमुळे बळिराजाच्या मनात तीव्र संताप आणि हताशतेची लाट उसळली आहे. डोळ्यांदेखत पिकांची राखरांगोळी झालेली असताना आणि शेतात वाळलेली पिके सांगाड्यांसारखी उभी असताना आता मदतीसाठी कसले पंचनामे करताय? असा थेट आणि रोखठोक सवाल शेतकरी विचारत आहेत..आजघडीला बीड जिल्ह्याच्या शिवारात हिरवा ठिपकाही शिल्लक राहिलेला नाही. पावसाने दडी मारल्यामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. विहिरींनी तळ गाठला असून, बोअरवेलनेही पाणी देणे केव्हाच थांबवले आहे. गावागावांत पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकंती सुरू झाली आहे. माणसांच्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला असतानाच, गोठ्यात बांधलेल्या मुक्या जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न शेतकऱ्यांचे काळीज चिरत आहे. सरकार कागदावर टँकर आणि चारा छावण्यांच्या गप्पा मारत आहे; पण प्रत्यक्षात तळागाळात अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. केवळ दुष्काळ जाहीर झाला या कोरड्या घोषणेने शेतकऱ्यांचे पोट भरणार नाही. त्यासाठी प्रशासनाने तातडीने प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज शिवारातून व्यक्त होत आहे..दुष्काळ जाहीर झाला की बड्या नेत्यांचे आणि मंत्र्यांचे ताफे थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर धडकतात. बांधावर उभे राहून करपलेली पिके हातात घेतली जातात, कॅमेऱ्यासमोर अश्रू पुसले जातात. घाबरू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, अशा मायेच्या आणि धीराच्या शब्दांची खैरात वाटली जाते. मात्र, हे ताफे आणि कॅमेरे निघून गेल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मागे उरतो तोच भयानक अंधार, तीच आर्थिक विवंचना आणि कर्जबाजारीपणाची टांगती तलवार. आज बीडच्या शेतकऱ्याला केवळ कोरड्या सहानुभूतीची नाही, तर जगण्यासाठी आणि पुढचा घास मिळवण्यासाठी थेट आर्थिक मदतीची नितांत आवश्यकता आहे..पंचनामे अन् अहवालांचा फार्स कशाला?आज आपण डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात वावरत आहोत. सॅटेलाइट (उपग्रह) आणि ई-पीक पाहणीसारख्या ॲपद्वारे पिकांची स्थिती क्षणार्धात समजणे शक्य आहे. शिवाय, शासनाने संपूर्ण बीड जिल्हा अधिकृतरीत्या दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीरही केला आहे. असे असताना, पुन्हा महसूल आणि कृषी विभागाच्या पारंपरिक पंचनाम्यांची वाट पाहत बसणे, हे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. तलाठी, ग्रामसेवक किंवा मंडळ अधिकारी शेतात कधी येणार? ते फोटो कधी काढणार? त्याचा अहवाल तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मंत्रालयात कधी पोचणार? आणि तिथून मदतीचा जीआर (शासन निर्णय) कधी निघणार? ही वेळखाऊ सरकारी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बळिराजा उद्ध्वस्त झालेला असेल. त्यामुळे हा फार्स थांबवून थेट मदत देण्याची मागणी जोर धरत आहे..डोळ्यांदेखत हाताशी आलेलं सोयाबीन अन् कापूस खाक झालाय. खिशातला पैसा संपला आणि पदरी फक्त कर्ज राहिलं. सरकारने दुष्काळ जाहीर केला खरा; पण पुन्हा पंचनाम्याचं भूत मानगुटीवर बसवलंय. शेतात उभ्या पिकाचे सांगाडे स्पष्ट दिसताहेत, मग कसले आलेत पंचनामे? आमची एकच मागणी आहे, कागदी घोडे न नाचवता मदत थेट खात्यावर जमा करा.- बळिराम जाधव, शेतकरीदरवर्षी पाऊस दगा देतो, बँकवाले वसुलीसाठी मागे लागतात अन् सरकार फक्त पाहणी दौरे करतं. यंदा पूर्ण ११ तालुके होरपळून निघालेत. सरकारने शेती कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती दिली हे चांगलं केलं; पण जुनं कर्ज माफ करून नवीन खत-बियाण्यांसाठी तातडीने मदत दिली, तरच पुढच्या हंगामात आम्ही पुन्हा उभे राहू शकू.- विठ्ठल ढोकणे, शेतकरीमजूर म्हणून काम करायला आता शिवारात कुठे कामच उरलेलं नाही. रोजगार हमी योजनेची (रोहयो) कामे गावात तत्काळ सुरू झाली, तरच हाताला काम अन् पोटाला भाकर मिळेल. सरकारने कागदावरच्या सवलतींपेक्षा गावात प्रत्यक्ष कामे उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे.- जनाबाई मस्के, मजूर महिला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.