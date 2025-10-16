मराठवाडा

Beed Accident: पाली गावात अंत्ययात्रेत भरधाव पिकअपचा धक्का; एक ठार, ८ जखमी

Accident News: शहराजवळच असलेल्या पाली गावामध्ये रात्री अंत्ययात्रा स्मशानभूमीकडे जात असताना चौसाळावरून बीडकडे येणारा भरधाव पिकअप मागील वाहनाने धक्का दिल्याने थेट अंत्ययात्रेत घुसला.
Beed Accident

Beed Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : शहराजवळच असलेल्या पाली गावामध्ये रात्री अंत्ययात्रा स्मशानभूमीकडे जात असताना चौसाळावरून बीडकडे येणारा भरधाव पिकअप मागील वाहनाने धक्का दिल्याने थेट अंत्ययात्रेत घुसला.

Loading content, please wait...
Beed
police
Vehicle
accident
road accident
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com