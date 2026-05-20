Beed News: एकाच झाडाला १८ वेगवेगळ्या जातीचे आंबे; नारळापेक्षा मोठा आंबा; पाण्याचं दुर्भिक्ष्य तरी १६ एकरात फुलवली बाग

बीड: शेती करायची म्हटलं तर केवळ पाणी असून चालत नाही, तर त्या सोबतीला कष्ट आणि तितकाच संयमही महत्त्वाचा असतो. निसर्गाचा लहरीपणा किंवा एखादा प्रयोग अयशस्वी झाला म्हणून हबकून जाण्याऐवजी, नव्या जिद्दीने पुन्हा मातीत घाम गाळण्याची तयारी कशी असावी, याचे जिवंत आणि अत्यंत प्रेरणादायी उदाहरण म्हणजे बीड परिसरातील वांगी येथील प्रयोगशील शेतकरी दिलीप बजगुडे ! .अपयशाने खचून जाणाऱ्या आजच्या पिढीतील शेतकऱ्यांसाठी त्यांचे हे यश एखाद्या दीपस्तंभासारखे मार्गदर्शक ठरणारे आहे. भरउन्हाळ्यात जिथे पाण्याचे दुर्भिक्ष असते, तिथे तब्बल १६ एकरांवर हिरवीगार फळबाग डौलाने डुलवणे आणि आपल्या हक्काच्या नर्सरीत सव्वा लाख रोपटी जगविण्याची अद्भुत किमया दिलीपराव आणि त्यांच्या विक्रम व पराक्रम या दोन मुलांनी करून दाखवली. त्यांच्या या यशस्वी आणि कौतुकास्पद शेती प्रयोगांमुळे शासनासह विविध नामांकित संस्थांकडूनही त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे..दिलीप बजगुडे यांच्याकडे एकूण ३२एकर शेती असून, त्यातील तब्बल १६ एकरांमध्ये त्यांनी विविध फळबागांची लागवड केली आहे. यामध्ये आंबा, चिकू, मोसंबी, जांभूळ, डाळिंब, लिंबू, सीताफळ, रामफळ, नारळ, फणस या पारंपरिक व व्यावसायिक फळांच्या झाडांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्राच्या या उष्ण हवामानात त्यांनी सफरचंदाची ५० झाडे लावण्याचा धाडसी प्रयोग केला आणि मागच्या हंगामात या झाडांना फळेही लागली! त्यांच्या शेतात दशेरी, केशर, हापूस, मल्लिका, बिगर मोसमी, सोनपरी, बेनिशाण, लंगडा, तोतापुरी या प्रसिद्ध वाणांसह त्यांनी स्वतः विशेष मेहनतीने तयार केलेल्या बजरंगी व महाराजा या आंब्यांची चव तर संपूर्ण परिसरात न्यारीच मानली जाते..आजच्या काळात शेतीमध्ये मजुरांची मोठी टंचाई भासत आहे. मात्र, या संकटावर मात करत दिलीपराव आणि त्यांची दोन्ही मुले विक्रम व पराक्रम भरउन्हात स्वतः शेतात रावतात. १६ एकर फळबाग आणि चार एकरांतील नर्सरी उत्तम प्रकारे जगविण्यासाठी त्यांनी शेतात पूर्णतः आधुनिक तुषार सिंचन व ठिबक सिंचनाची चोख व्यवस्था केली आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवत त्यांनी या हिरवे नंदनवन उभे केले आहे..घराच्या अंगणात १८ वाणांचे विस्मयकारक कलमदिलीप बजगुडे यांना शेतीमधील नवनवीन प्रयोगांची प्रचंड आवड आहे. त्यांच्या घराच्या अंगणात असलेल्या एकाच आंब्याच्या झाडाच्या वेगवेगळ्या फांद्यांवर त्यांनी तब्बल १८ विविध वाणांची यशस्वी कलमे केली आहेत. त्यामुळे विस्मयकारक बाब म्हणजे या एकाच झाडाच्या प्रत्येक फांदीला येणाऱ्या आंब्याची चव वेगवेगळी असते! तसेच, त्यांच्या घराशेजारी असलेल्या झाडाच्या आंब्यांचा आकार तर ओल्या नारळापेक्षाही मोठा आहे, जो पाहण्यासाठी परिसरातील नागरिक गर्दी करतात..चार एकरांतील हायटेक नर्सरीचे अर्थकारणफळबागेव्यतिरिक्त बजगुडे यांनी चार एकरांमध्ये एक अद्ययावत नर्सरी विकसित केली आहे. या नर्सरीमध्ये त्यांनी स्वतः तयार केलेल्या आंब्यांच्या विशेष वाणांच्या रोपट्यांसह चिकू, नारळ, रामफळ, सीताफळ, लिंबोनी, मोसंबी, स्टारफूट, वॉटर अॅपल आणि फणस अशी तब्बल १ लाख २० हजार रोपटी अत्यंत काळजीपूर्वक जगविली आहेत. या नर्सरीच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील इतर शेतकऱ्यांनाही दर्जेदार आणि खात्रीशीर रोपटी उपलब्ध होत आहेत.