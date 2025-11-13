Beed Farmer: दहा महिन्यांत १९८ शेतकऱ्यांचे टोकाचे पाऊल, कर्जबाजारीपण आणि पिकहानीमुळे!

बीड : कोरड्या-ओल्या दुष्काळामुळे पिकांची हानी, बाजारात मिळणारा कमी भाव, नापिकी तसेच कर्जबाजारीपणामुळे बीड जिल्ह्यात यावर्षी जानेवारीपासून आतापर्यंत तब्बल १९८ शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत..बीड जिल्ह्यात जानेवारी २०२५ पासून ऑक्टोबरअखेरपर्यंत दर दीड दिवसाला म्हणजे ३६ तासाला एक शेतकरी आत्महत्येची नोंद होत आहे. जानेवारी ते ऑक्टोबर या १० महिन्यांच्या ३०४ दिवसांत तब्बल १९८ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे..शेतकरी आत्महत्यांवर कायमस्वरूपी ठोस उपाययोजनांच्या वेगवेगळ्या सरकारच्या घोषणा म्हणजे वल्गनाच ठरत आहेत. त्यातून ही मृत्यूची साखळी तुटायचे नाव घेताना दिसत नाही. बीड जिल्हा पूर्वी कोरड्या दुष्काळामुळे ओळखला जात होता. मागच्या काही वर्षांत ओला दुष्काळ पडत आहे. एकीकडे जिल्ह्यात मोठे जलसिंचन प्रकल्प नाहीत..त्यामुळे पाऊस कितीही पडला तरी पाणी वाहूनच जाते आणि शेती हंगामी पावसावरच करावी लागते. त्यामुळे शेती पिकातून हाती माल पडण्याची शाश्वती थोडी कमीच. त्यात पिकल्यानंतर शेतकऱ्यांनी विकेपर्यंत तरी हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू होत नाहीत. अलिकडे कांदा उत्पादन वाढले असले तरी अनेकदा सोलापूर, नाशिकला विक्रीसाठी नेलेल्या कांद्यातून हाती आलेली रक्कम ही वाहनभाडे निघावी एवढीही नसते. बॅंकांनी हात मोकळा सोडून शेतकऱ्यांना कर्ज दिले असे कधीच घडले नाही..Amravati News: तीन कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन; अमरावतीत महिला शेतकऱ्याने घेतला घरीच गळफास.सरकारने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टाच्या निम्मेच कर्जवाटपाचे आजवरचे आकडे आहेत. परिणामी शेती पिकवण्यासाठी बियाणे, खते, शेती मशागतीला झालेला खर्चही निघत नाही. मग, कर्जातून सुटका करून घेण्यासाठी आत्महत्या अशी, हे दुष्टचक्र जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.