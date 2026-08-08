FDAचा ५ कंपन्यांना दणका, २ कोटींचं खाद्यतेल जप्त! जुने गंजलेले डबे, एकाच टाकीचे तेल रिफाइंड-अल्ट्रा रिफांइंड म्हणून विक्री

बीड: अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) 'सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र' या मोहिमेअंतर्गत काल आणि शुक्रवारी (ता. सात) बीड, वडवणी आणि माजलगाव येथे केलेल्या कारवाईत १ कोटी ९१ लाख ३१ हजार २४२ रुपयांचे १ लाख १८ हजार ९४० किलो निकृष्ट, भेसळयुक्त खाद्यतेल जप्त केले..बीड 'एमआयडीसीती'ल मे. स्वागत ऑइल इंडस्ट्रीज आणि मे. चरखा ऑइल मिल येथे एफडीएच्या पथकाने छापा टाकला. सोयाबीन, पामतेलाच्या एकाच टाकीतून तेल पॅक करून त्यावर 'रिफाइंड' आणि 'अल्ट्रा रिफाइंड' असे छापून ग्राहकांची फसवणूक केली जात असल्याचे समोर आले..Ramesh Mhatre: रमेश म्हात्रेची तुरुंगातून सुटका होणार, आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत गोव्यात वास्तव्य करणार.जुन्या, गंजलेल्या डब्यांचा पुनर्वापर, अस्वच्छ टाक्या, लॅबचा अभाव, प्रमाणपत्राचा अभाव अशा त्रुटी आढळल्या. 'स्वागत ऑइल'मधून १.०५ कोटी, तर 'चरखा ऑइल 'मधून ७८.२२ लाखांचा साठा जप्त केला. वडवणी येथील जय हनुमान ट्रेडर्स (७.२४ लाखांचे तेल जप्त) आणि माजलगावच्या जुना मोंढा येथील 'मे..जान्हवी कमर्शियल्स'वर (२.७९ लाखांचे सुटे तेल जप्त) कारवाई करण्यात आली. अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त श्रीकांत करकळे, सहायक आयुक्त नितीन मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने ही कारवाई केली..US Tariff: रशियासोबतची मैत्री भारताला पडणार महाग? अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये 100% टॅरिफ विधेयक मंजूर, भारतासह 5 देशांवर संकट.परवाने निलंबित, दुकानांना सीलग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या चारही आस्थापनांचे परवाने तत्काळ निलंबित करून दुकाने पूर्णपणे सील (बंद) करण्यात आली आहेत. एकूण २६ नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असून, या कारवाईमुळे भेसळदारांचे धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.