Beed FDA Action: दिवाळीपूर्वी बीडमध्ये FDA चे छापे; पाबळे नमकीन आणि मामा काठियावाडीचे परवाने निलंबित

बीड : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांवर अन्न व औषध प्रशासनाने अत्यंत आक्रमक पावले उचलली आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या निर्देशानुसार बीड जिल्ह्यात सहायक आयुक्त एन. डी. मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली धडक छापे सत्र सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये गंभीर नियमभंग केल्याप्रकरणी एमआयडीसी बीड येथील मे. पाबळे नमकीन आणि मांजरसुंबा येथील मे. मामा काठियावाडी या प्रमुख आस्थापनांचे अन्न परवाने तात्काळ निलंबित (रद्द) करण्यात आले आहेत..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.बीड शहरातील एमआयडीसी येथील मे. पाबळे नमकीन याचे २३ ऑक्टोबर रोजी या नमकीन व फरसाण उत्पादक पेढीची अचानक तपासणी केली असता, उत्पादन कक्षात अस्वच्छता, अपुरे वायुवीजन, खिडक्यांना कीटकप्रतिबंधक जाळ्यांचा अभाव, अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन तसेच कामगारांचे वैद्यकीय दाखले व लसीकरण नसल्याचे निष्पन्न झाले. प्रशासनाने शेव, रेडी चिली पावडर, नमकीन, पापडी व रॉ मेझ फ्लेक्सचे ५ नमुने घेऊन १४२२ किलो साठा आणि १ लाख ३२ हजार ९४० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला होता याचा घेतलेल्या नमुन्याचा अहवाल सादर झाल्यानंतर उत्पादक कक्षाचा परवाना तात्काळ निलंबित केला. .तसेच बीड तालुक्यातील मांजरसुंबा येथील मामा काठियावाडी हॉटेल याची सप्टेंबर २०२६ मध्ये तासपणी करून एफडीए प्रशासनाकडून सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली होती, नोटीस बजावूनही एक महिन्यात हॉटेल चालकाकडून कोणतीही पूर्तता करण्यात आली नाही. फेरतपासणीत पिण्याच्या पाण्याचा प्रयोगशाळा अहवाल नसणे, स्वयंपाकघरात उघड्या कचराकुंड्या, चिमणीवर साचलेली काजळी, मुदत संपलेले अन्नपदार्थ वापरणे तसेच कामगारांकडे वैद्यकीय प्रमाणपत्र किंवा हेअर कॅप नसल्याचे आढळले. सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण झाल्याने या हॉटेलचा अन्न परवाना २३ ऑक्टोबर २०२६ पासून तात्काळ निलंबित करण्यात आला..नेकनूरच्या बाळासाहेब खवा विक्री केंद्र याची २२ ऑक्टोबर रोजी तपासणी केली असता कमालीची अस्वच्छता आढळल्याने ७० किलो खव्याचा १९ हजार ६०० रुपये किमतीचा साठा जप्त करून तो जागीच नष्ट करण्यात आला. ताडसोन्ना/बोरदेवी येथील मे. माऊली खवा केंद्र हे केंद्र कोणत्याही वैधानिक परवान्याशिवाय विनापरवाना व्यवसाय करत असल्याचे आढळले. अनारोग्यकारक वातावरणात खवा साठवल्याप्रकरणी व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देत २४ किलो आणि ७ किलो असा खवासाठा जप्त करून काही भाग जागीच नष्ट करण्यात आला..तर बीडच्या मे. गोरे बंधू मसाले याचे २४ ऑक्टोबर रोजी तपासणीदरम्यान नियमभंग आढळल्याने उत्पादित रेड चिली पावडरचा नमुना घेऊन उर्वरित २९८ किलो साठा आणि ८९ हजार ४०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. जप्त करण्यात आलेले नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले असून, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांवर फौजदारी कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती सहायक आयुक्त एन. डी. मोहिते यांनी दिली आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.सणासुदीच्या काळात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर प्रशासनाचा बडगा तीव्र करण्यात आला आहे. आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या निर्देशानुसार बीड जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाचे धाडसत्र सुरू आहे. अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन, कमालीची अस्वच्छता आणि विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई करत परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर यापुढेही अशीच कारवाई सुरू राहील. नागरिकांनी परवानाधारक व्यावसायिकांकडूनच खरेदी करावी आणि तक्रार असल्यास टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२३६५ वर संपर्क साधावा.- नितीन मोहिते, सहायक आयुक्त अन्न औषध प्रशासन बीड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.