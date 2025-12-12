मराठवाडा

Beed Flag Day Fund: सैनिकांसाठी मदतीत बीड जिल्हा पुढे! ध्वजदिन निधी, ३९ लाख उद्दिष्ट, पण संकलन एक कोटी ३२ लाख रुपये

Beed News: बीड जिल्ह्याने ध्वज दिन निधी संकलनात राज्यात विक्रमी कामगिरी करून तब्बल ३३५ टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली. माजी सैनिक, कुटुंबीय आणि सैनिकी विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी जिल्ह्याची सकारात्मक सामाजिक जाणीव अधोरेखित झाली.
Beed Flag Day Fund

Beed Flag Day Fund

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : एरवी वादग्रस्त घटनांमुळे जिल्हा चर्चेत राहत असला तरी येथील सामान्यांसह अनेक घटक संवेदनशील आणि सामाजिक जाणीव असणारे आहेत. याची प्रचिती माजी सैनिकांचे पुनर्वसन, त्यांच्या कुटुंबीयांचे हित व सैनिकी विद्याथर्यांसाठी गोळा केल्या जाणाऱ्या ध्वजदिन निधी संकलनातून आली.

Loading content, please wait...
Beed
indian army
Funding

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com