Beed Flag Day Fund: सैनिकांसाठी मदतीत बीड जिल्हा पुढे! ध्वजदिन निधी, ३९ लाख उद्दिष्ट, पण संकलन एक कोटी ३२ लाख रुपये

बीड : एरवी वादग्रस्त घटनांमुळे जिल्हा चर्चेत राहत असला तरी येथील सामान्यांसह अनेक घटक संवेदनशील आणि सामाजिक जाणीव असणारे आहेत. याची प्रचिती माजी सैनिकांचे पुनर्वसन, त्यांच्या कुटुंबीयांचे हित व सैनिकी विद्याथर्यांसाठी गोळा केल्या जाणाऱ्या ध्वजदिन निधी संकलनातून आली..राज्यात सर्वाधिक सव्वा कोटी रुपये ध्वज दिन निधी जमा करण्याची कामगिरी जिल्ह्याने केली आहे. विशेष म्हणजे ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तब्बल ३३५ टक्के ध्वजनिधी संकलित झाला आहे. जिल्ह्याला यंदा ३९ लाख ५० हजार रुपये ध्वज दिन निधी संकलनाचे उद्दिष्ट असताना तब्बल एक कोटी ३२ लाख ३० हजार रुपयांचा ध्वज दिन निधी संकलित झाला..याची दखल राजभवाने घेतली असून राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांचा सन्मानचिन्ह देऊन गौरव केला. यावेळी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी स्क्वॉड्रन लीडर विद्यासागर कोरडे (निवृत्त) यांचाही गौरव झाला..सैनिकांच्या कुटुंबासाठी सदैव तत्पर.सात डिसेंबर हा ध्वज दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यानंतर पुढील वर्षाच्या नोव्हेंबर अखेरपर्यंत ध्वज दिन निधी संकलन चालते. या निधीचा वापर शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी, सेवेत अपंगत्व आलेल्या जवानांच्या मदतीसाठी, निवृत्त सैनिकांचे पुनर्वसन तसेच सैनिकी मुलांच्या वसतिगृहांसाठी आणि सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विविध कल्याणकारी उपक्रमांसाठी केला जातो. शासनाने लोकसंख्येच्या आधारावर बीडला दिलेले ३९ लाख ५० हजार रुपयांचे उद्दिष्ट मे महिन्यातच पूर्ण झाले होते. पुढे हा आकडा एक कोटी ३२ लाख ३० हजार रुपयांवर पोचला..या विभागांचा सिंहाचा वाटाजिल्हा प्रशासनाने आवाहन केल्यानंतर जिल्हा परिषद, पोलिस विभाग, महसूल प्रशासन, जिल्हा रुग्णालयासह अधिनस्थ रुग्णालये, महावितरण, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने विशेष योगदान दिल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी स्क्वॉड्रन लीडर विद्यासागर कोरडे (निवृत्त) यांनी दिली. . माजी सैनिकांच्या सन्मानासाठी हे संकलन म्हणजे जिल्ह्यातील नागरिकांची कृतज्ञतेची भावना आहे. बीडच्या जनतेने दाखवलेली संवेदनशीलता आणि उत्साह अभिमानास्पद आहे. पुढील वर्षीही अशीच संवेदनशीलता दाखवून मदतीचा हात पुढे देऊ. — विवेक जॉन्सन, जिल्हाधिकारी, बीड.