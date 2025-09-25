Beed Flood Alert: पुरामुळे साथरोगाचा धोका; उपाययोजनांची गरज, आरेाग्य विभागाकडून नागरिकांना आवाहन, नदीकाठच्या गावांमध्ये चिंता

बीड : जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पावसामुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गोदावरी, सिंदफणा, मांजरा व कुंडलिका या प्रमुख नद्यांचे पाणी दुथडी भरून वाहत आहे. तसेच, माजलगाव व धनेगाव धरणांतूनही पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. यामुळे नदीकाठच्या गावांमध्ये साचलेल्या पाण्यामुळे साथरोगाचा धोका निर्माण झाला आहे. मात्र, काही योग्य उपाययोजनांनी हा धोका टाळणे शक्य आहे..ग्रामीण भागातील जलस्रोत दूषित झाल्याने पाणी उकळून किंवा क्लोरिन टाकून प्यावे, असे आवाहन आरोग्य विभागाकडून नागरिकांना करण्यात आले आहे. साचलेल्या पाण्यामुळे डासांची वाढ होऊन विविध आजार पसरू नयेत यासाठी खबरदारी घ्यावी, असे सांगितले जाते. .अतिसार, उलटी, ताप, पिवळसर डोळे, पुरळ यांसारखी लक्षणे आढळल्यास तत्काळ जवळच्या आरोग्य केंद्रात तपासणी करून घ्यावी, अशाही सूचना दिल्या आहेत. घरात ओआरएस पावडर ठेवावी आणि वरील लक्षणे असलेल्या रुग्णांनी त्याचा वापर करावा..जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. उल्हास गंडाळ यांनी सांगितले की, पूरग्रस्त भागात लसीकरण व आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. मृत झालेली जनावरे उघड्यावर दिसल्यास त्यांचे योग्य प्रकारे विघटन करणे गरजेचे आहे. आरोग्य कर्मचारी आणि आशा कार्यकर्त्यांकडून नदीकाठच्या गावांमध्ये साथरोगाच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत कोणत्याही ठिकाणी जलजन्य किंवा कीटकजन्य साथीचा उद्रेक झालेला नाही, मात्र सतर्क राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे..Nashik Monsoon : द्राक्ष उत्पादक संकटात: परतीच्या पावसाने द्राक्षबागांमध्ये पाणी साचले, कोट्यवधींचे नुकसान.पिण्याच्या पाण्याबाबत सतर्क राहाविशेषतः गरोदर महिला, लहान मुले, वयोवृद्ध आणि आजारी व्यक्तींनी पाणी वस्त्रगाळ करून, त्यात तुरटी फिरवून आणि नंतर उकळवून प्यावे, असा सल्ला दिला आहे. निरोगी व्यक्तींनीही पाणी स्वच्छ करून क्लोरिन घालून प्यावे. पूर ओसरल्यानंतर घराभोवती साचलेले पाणी तातडीने काढून टाकावे, अन्यथा डासांची वाढ होऊन मलेरिया, डेंगी, चिकनगुण्या व इतर विषाणूजन्य आजारांचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे नागरिकांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.