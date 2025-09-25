मराठवाडा

Beed Flood Alert: पुरामुळे साथरोगाचा धोका; उपाययोजनांची गरज, आरेाग्य विभागाकडून नागरिकांना आवाहन, नदीकाठच्या गावांमध्ये चिंता

Water borne Diseases :बीड़ जिल्ह्यात गोदावरी, सिंदफणा, मांजरा व कुंडलिका नदींचा पाणीस्तर वाढल्याने पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आरोग्य विभागाने पाणी उकळवून पिण्याचे व डास प्रतिबंधक उपाय करण्याचे नागरिकांना सांगितले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पावसामुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गोदावरी, सिंदफणा, मांजरा व कुंडलिका या प्रमुख नद्यांचे पाणी दुथडी भरून वाहत आहे. तसेच, माजलगाव व धनेगाव धरणांतूनही पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. यामुळे नदीकाठच्या गावांमध्ये साचलेल्या पाण्यामुळे साथरोगाचा धोका निर्माण झाला आहे. मात्र, काही योग्य उपाययोजनांनी हा धोका टाळणे शक्य आहे.

