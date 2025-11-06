Beed Flood Damage Survey: केंद्रीय पथक शेतकऱ्यांच्या बांधांवर; अतिवृष्टीमुळे नुकसानीची मराठवाड्यात ठिकठिकाणी पाहणी

बीड : अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेती व अन्य बाबींच्या पाहणीसाठी केंद्रीय पथके दाखल झाली असून, बुधवारी (ता. ५) बीडसह मराठवाड्यातील विविध गावांत त्यांनी पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांनी माहिती घेतली..बीडच्या पथकात केंद्राचे एसव्हीएसपी शर्मा आणि विशाल पांडे यांचा समावेश होता. त्यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव आदी अधिकारी होते. बीड तालुक्यातील लिंबा, रुई येथे पाहणीदरम्यान शेती, पीक आणि जमीन खरडून जाणे, तसेच विहिरी गाळाने भरणे अशा स्वरूपाचे नुकसान आढळले..शिरूर कासार तालुक्यातील येवलवाडी येथे पूल आणि रस्ता वाहून गेल्यामुळे दळणवळणाचे मोठे नुकसान झाले आहे. याच तालुक्यातील कारेगाव तसेच आष्टी तालुक्यातील घाटपिंपरी, देवळाली येथे देखील जमीन खरडून जाणे आणि शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाल्याची नोंद पथकाने घेतली. घाटापिंप्री येथे जमीन खरडून गेल्याचे, देवळाली येथे फळबागांचे मोठे नुकसान झाल्याचे पथकाच्या निदर्शनास आले. शेतजमिनींवरील गाळ, रस्त्यांवरील भगदाडे, नाले-ओढ्यांचे तुटलेले बांध, घरांची पडझड, वीज यंत्रणेचे नुकसान आदी प्रकार पाहिले..जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतली माहितीबीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी पथकाला जिल्ह्यातील नुकसानीची माहिती दिली. आठ लाख सहा हजार शेतकऱ्यांचे सात लाख १३ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ४४५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. जिल्ह्यात एक हजारांपेक्षा पेक्षा अधिक जनावरे दगावली असून १३१४ घरांचे आणि ७,४७२ सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.शेतकऱ्याची मागणी.बीड जिल्ह्यातील लिंबा आणि रुई येथे पाहणीदरम्यान, या दोन गावांतून डोमरी नदी वाहत असल्याने दर पावसाळ्यात पुराचा धोका असतो. संरक्षण भिंत बांधून द्यावी, अतिरिक्त मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी अशोक सोळंके यांनी केली..Beed Heavy Rain: आता तरी आम्हाला मदत मिळणार का? शेतकऱ्यांचा केंद्रीय पथकाला सवाल, येवलवाडी परिसरात केली पाहणी.धाराशिव जिल्ह्यात पाहणीधाराशिव जिल्ह्यात सीना नदीकाठच्या वागेगव्हाण परिसरातील नुकसानीची केंद्रीय पथकाने पाहणी केला. ऊर्जा मंत्रालयाचे उपसंचालक करण सरीन, वित्त मंत्रालयाचे उपसचिव कंदर्प पटेल, ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे उपसचिव अभिषेककुमार राज, जलशक्ती मंत्रालयाचे संचालक सतेंद्र प्रताप सिंग यांचा पथकात समावेश होता. पूरग्रस्त ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांनी व्यथा मांडल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.