मराठवाडा

Beed Flood Damage Survey: केंद्रीय पथक शेतकऱ्यांच्या बांधांवर; अतिवृष्टीमुळे नुकसानीची मराठवाड्यात ठिकठिकाणी पाहणी

Marathwada floods: बीड जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीची केंद्रीय पथकांनी पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून तपशीलवार माहिती घेतली. लिंबा, रुई, घाटपिंपरी आणि देवळाली परिसरातील शेती, रस्ते, आणि वीज यंत्रणेच्या नुकसानीचा आढावा घेतला गेला.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेती व अन्य बाबींच्या पाहणीसाठी केंद्रीय पथके दाखल झाली असून, बुधवारी (ता. ५) बीडसह मराठवाड्यातील विविध गावांत त्यांनी पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांनी माहिती घेतली.

Beed
Farmer
flood hit villages
Flood damage to crops

