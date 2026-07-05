Beed: 'तुकाराम मुंढे पॅटर्न'ची बीडमध्ये एन्ट्री?; एफडीएच्या धडक कारवाईने व्यापाऱ्यांची पळापळ, परवान्यासाठी महिनाभरात 2,241 अर्ज

बीड: कायदा धाब्यावर बसवून ग्राहकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या अन्न भेसळखोरांचे आता चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाने बीड जिल्ह्यात सुरू केलेल्या अत्यंत आक्रमक आणि धडक कारवाईमुळे नियमबाह्य व्यवसाय करणाऱ्यांची पाचावर धारण बसली आहे. प्रशासनाने उगारलेल्या या कारवाईच्या बडग्यामुळे छुप्या पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये मोठी खळबळ माजली आहे..कारवाईच्या या प्रचंड धसक्यामुळे परवाने आणि नोंदणी प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी कार्यालयात एकच झुंबड उडाली असून, अवघ्या एका महिन्यातच एफडीएकडे तब्बल २,२४१ नवे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. जिल्ह्यात एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीत नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या भेसळखोरांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी एफडीएने विशेष आणि तीव्र मोहीम राबवली. या धडक मोहिमेत तपासणीसाठी एकूण ८५ अन्नपदार्थांचे नमुने घेण्यात आले..Mumbai Local Megablock: पावसाचा हाहाकार अन् लोकलचा खोळंबा! मुंबईकरांनो वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडा, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक.त्यापैकी एका नमुन्याचा अहवाल दोषयुक्त आला आहे. या कारवाईचा फास आवळताना अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी खाद्यतेल, खजूर, लस्सी, खवा, कुल्फी, हलवा, कलाकंद आणि वनस्पती तूप अशा विविध पदार्थांच्या अड्ड्यांवर अचानक छापे टाकले. या धाडींमध्ये तब्बल ५ लाख १२ हजार २०५ रुपये किमतीचा आरोग्याला अत्यंत घातक ठरणारा आणि कायदेशीररीत्या प्रतिबंधित असलेला अन्नपदार्थांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला आहे. बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्यांवर थेट कठोर कारवाई करत तब्बल ८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..सध्या बीड जिल्ह्यात अधिकृतपणे २,५६६ अन्न परवाने आणि १४,४१४ नोंदणी प्रमाणपत्रे अस्तित्वात आहेत. मात्र, प्रशासनाने अचानक घेतलेल्याया आक्रमक भूमिकेमुळे कारवाईच्या भीतीने गेल्या अवघ्या महिनाभरातच नवीन २७ परवाने आणि २,२४१ नोंदणी प्रमाणपत्रांसाठी नव्याने अर्ज दाखल झाले आहेत.ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही. जिल्ह्यात भेसळ करणाऱ्यांवर यापुढेही अत्यंत कठोर कारवाई सुरूच राहील. सर्व अन्न व्यावसायिकांनी आणि दूध विक्रेत्यांनी तातडीने अधिकृत परवाने व नोंदणी करूनच व्यवसाय करावा, अन्यथा त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल केले जातील. - निखिल कुलकर्णी, सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, बीड.Ketan Agrawal Case : पुण्यातील लोहगड केतन अग्रवाल प्रकरणानंतर 'राष्ट्रीय पुरुष आयोग' स्थापन होणार?, राज्यसभेत पडसाद; भाजप खासदारांकडून मागणी.दूध विक्रेत्यांचीही गय नाही; परवाना आता सक्तीचाकेवळ पॅकबंद अन्नपदार्थच नाही, तर आता दूध डेअरी चालक तसेच गावोगावी आणि शहरात फिरून किरकोळ दूध विक्री करणाऱ्या सर्व दूध विक्रेत्यांनाही अन्न परवाना घेणे कायद्याने सक्तीचे करण्यात आले आहे. हॉटेल, बेकरी, किराणा दुकान यांसह सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थ उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ च्या कलम ३१ नुसार कायदेशीर अन्न परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे आता पूर्णपणे बंधनकारक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.