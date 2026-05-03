Beed News: बीड जिल्ह्यात पुन्हा इंधनटंचाई; पंप कोरडेठाक, वाहतुकीवर परिणाम; पेट्रोल-डिझेलच्या तुटवड्यामुळे शहरात वाहनांच्या रांगा

बीड: पाच दिवसांपासून जिल्ह्यात इंधनटंचाई जाणवत आहे. परळी, अंबाजोगाई, वडवणीमार्गे या इंधनटंचाईच्या झळा आता बीड शहरात पोचल्या आहेत. तसेच जिल्ह्याच्या पश्चिमेला कडा, पाटोदा, आष्टी तालुक्यांमध्येही पंप कोरडेठाक आहेत. ७० टक्के पंपांवर इंधन नाही, तर उर्वरित २० टक्के पंपांवर वाहनांच्या रांगा आहेत. आज रविवारी (ता. तीन) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा असल्याने आपल्या मुलांना शहरात परीक्षेला नेण्यासाठी वाहनांमध्ये इंधन भरताना पालकांची कसरत होत आहे..दोन महिन्यांपूर्वी युद्धामुळे सुरवातीला व्यावसायिक गॅस सिलिंडर व नंतर घरगुती गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला. नंतर पेट्रोल पंपांवरही इंधनाचा तुटवडा दिसू लागला. त्यात सार्वजनिक तेल उत्पादक कंपन्यांनी वितरकांना (पंपचालक) दिले जाणारे क्रेडिट बंद केल्याने काही काळ जिल्ह्यात टंचाईचा सामना करावा लागला. दरम्यान, हा प्रकार सुरळीत झाला असतानाच पुन्हा चार-पाच दिवसांपासून पेट्रोल पंपांवर इंधनटंचाईची सुरवात झाली..परळी, अंबाजोगाई, माजलगाव या मोठ्या शहरांना या झळा बसत आहेत. शुक्रवार (ता. एक) पासून शहरातही तीव्र टंचाई जाणवत आहे. शहर व नजीकच्या १३ पेट्रोल पंपांपैकी शनिवारी केवळ चार पंपांवर इंधन होते. त्यामुळे या पंपांवर वाहनचालकांच्या सकाळपासून रांगा होत्या. दररम्यान, शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील एका पंपावर मोठ्या रांगा दिसून आल्या..तीन लाख लिटर पेट्रोल, नऊ लाख लिटर डिझेलजिल्ह्यात लहान-मोठी तीन लाखांवर वाहने असून, रोज तीन लाख लिटर पेट्रोल आणि साधारण नऊ लाख लिटर डिझेल लागते, असे वितरक विजयकुमार लाटे यांनी सांगितले. जिल्हाभरात विविध कंपन्यांचे ४०० पेट्रोल पंप आहेत. कंपन्यांकडूनच इंधन मिळण्यास उशीर होत आहे. आमची वाहने तेल आणण्यासाठी गेल्याचे पंपचालक भूषण झोडगे यांनी सांगितले..शेती मशागत, आज परीक्षादरम्यान, शेतात खरीप हंगामपूर्व मशागतीची कामे सुरू असून, बहुतांशी कामे ट्रॅक्टरद्वारे केली जातात. मात्र, इंधनटंचाईचा फटका या कामांना बसला आहे. तर, रविवारी नीट परीक्षेला मुले नेण्यासाठी पालकांचीही इंधन शोधताना तारांबळ होणार आहे.."सर्व कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून आढावा घेतला. टंचाई असली, तरी शनिवारी रात्रीच साडेपाच लाख लिटर इंधन जिल्ह्यात पोचेल व परिस्थिती सामान्य होईल. काही पंपावर इंधन असूनही ते वाहनधारकांना मिळत नसल्याच्या तक्रारींवरून सर्व तहसीलदार व पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांनी तातडीने पथके गठित करून सर्व पंपांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत."- विवेक जॉन्सन, जिल्हाधिकारी, बीड"काही तांत्रिक कारणांनी पुरवठ्याला उशीर झाला. त्यामुळे इंधन टंचाई जाणवली. मात्र, आमच्याकडे आलेले टॅंकर भरून रवाना झाले आहेत."- चरणजित सिंग, एचपीसीएल"पेट्रोल पंपचालकांशी संपर्क साधून कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना सूचना दिल्या आहेत. आज रात्रीपर्यंत जिल्ह्यात साधारण पाच लाख ३५ हजार लिटर इंधन पोचू शकतो. वाहने कंपन्यांच्या गोदामांतून जिल्ह्यात रवाना होत आहेत. "- शिवकुमार स्वामी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड.