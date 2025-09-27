मराठवाडा

Khokya Bhosle: खोक्या भोसलेवर आता 'एमपीडीए'अंतर्गत कारवाई; जामीन मिळताच हर्सूल कारगृहात रवानगी

Beed Gangster 'Khokya' Detained Under MPDA Act Sent to Harsul Jail Immediately After Securing Bail: एका व्यक्तीच्या पायावर बॅटने मारहाण केल्याच्या घटनेत खोक्या भोसलेला जामीन मिळाल होता.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड: विविध आठ गुन्हे नोंद असलेला सतीश ऊर्फ खोक्या निराळ्या भोसले हा मागील चार महिन्यांपासून चांगलाच चर्चेत आहे. त्याला जामीन मिळताच पोलिस दलाने त्याच्यावरील कारवाईचा फास अधिक घट्ट आवळला आहे. एमपीडीएअंतर्गत कारवाई करून त्याची रवानगी पुन्हा छत्रपती संभाजीनगरच्या हर्सूल कारागृहात करण्यात आली. जिल्ह्यातील गुंडगिरी व गुन्हेगारीवर पायबंद घालण्यासाठी पोलिसांकडून अशा कारवाया करण्यात येत आहेत.

Bjp
Beed
crime

