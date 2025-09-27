Khokya Bhosle: खोक्या भोसलेवर आता 'एमपीडीए'अंतर्गत कारवाई; जामीन मिळताच हर्सूल कारगृहात रवानगी

बीड: विविध आठ गुन्हे नोंद असलेला सतीश ऊर्फ खोक्या निराळ्या भोसले हा मागील चार महिन्यांपासून चांगलाच चर्चेत आहे. त्याला जामीन मिळताच पोलिस दलाने त्याच्यावरील कारवाईचा फास अधिक घट्ट आवळला आहे. एमपीडीएअंतर्गत कारवाई करून त्याची रवानगी पुन्हा छत्रपती संभाजीनगरच्या हर्सूल कारागृहात करण्यात आली. जिल्ह्यातील गुंडगिरी व गुन्हेगारीवर पायबंद घालण्यासाठी पोलिसांकडून अशा कारवाया करण्यात येत आहेत..सतीश ऊर्फ खोक्या निराळ्या भोसले (वय ३०, रा. झापेवाडी शिवार, ता. शिरूर, जि. बीड) याच्यावर पोलिस ठाणे शिरूर, अंमळनेर, नेवासा व चकलांबा येथे खुनाचा प्रयत्न, कट रचणे, दंगा, अमली पदार्थ विक्री, अवैध शस्त्र बाळगणे, वन्यजीवांची शिकार व व्यापार अशा गंभीर स्वरूपाचे आठ गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी तीन गुन्हे न्यायप्रविष्ट, तर पाच तपासाधीन आहेत. यापूर्वी त्याच्यावर दोनदा प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, तो दहशत माजवतच राहिल्याने लोक तक्रार देण्यास किंवा साक्ष द्यायलाही पुढे येत नव्हते..Nilesh Ghaiwal: कुख्यात गुंड निलेश घायवळने 'पासपोर्ट'साठी दिला अहिल्यानगरचा पत्ता; पोलिस येणार अडचणीत.दरम्यान, मारहाण प्रकरणानंतर खोक्या चर्चेत आला. फरारी खोक्याला पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातून अटक केली होती. तो साधारण चार महिन्यांपासून कोठडीत आहे. मात्र, त्याला या प्रकरणातून जामीन मिळताच पोलिसांनी त्याच्यावर एमपीडीएअंतर्गत कारवाई केली..Vijay Thalapathy: विजय थलापतीच्या रॅलीमध्ये चेंगराचेंगरी; दहापेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू, अनेकजण जखमी.पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्या सूचनेवरून सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश धोकरट यांनी त्याच्यावर एमपीडीएचा प्रस्ताव तयार केला. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी मान्यता दिली. न्यायालयाच्या परवानगीने त्याला ताब्यात घेत आता त्याला छत्रपती संभाजीनगर येथील हर्सूल कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले. पोलिस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड, उपनिरीक्षक प्रवीण जाधव, तांदळे, अभिमन्यू औताडे, आलीम शेख, युनूस बागवान, अंकुश वरपे यांनी कारवाईत सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.