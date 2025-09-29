Beed Sisters Police Selection : चार बहिणींचं लख्ख यश, एका पाठोपाठ बनल्या पोलीस; दिवसभर शेतात काम, रात्री केला अभ्यास

गेवराई : बीडमधील गेवराईच्या नंदपूर या छोट्याशा गावातील चार सख्ख्या बहिणींची (Beed Sisters Success) एकापाठोपाठ पोलिस प्रशासनात निवड झाल्याने या मुलींनी आई-वडिलांच्या कष्टाचे चीज सार्थक करुन दाखवल्याने ग्रामस्थांकडून पोलिस बहिणींचे (Beed Sisters Police Selection) कौतुक होत आहे..बीड जिल्ह्यातील पाथर्डी-विशाखापट्टणम राष्ट्रीय महामार्गाच्या काही अंतरावर असलेले नंदपूर (ता. गेवराई) हे साधारण एक ते दीड हजार लोकसंख्या असलेले गाव आहे. गावातील नागरिक शेती व्यवसाय करुनच घरप्रंपच चालवतात. याच गावात चंद्रसेन उबाळे शेतकरी राहतात. त्यांना सहा मुली अन् एक लहान मुलगा आहे..शेती करुनच मिळत असलेल्या उत्पन्नावर मुलीचे शिक्षण आणि वर्षाचा घरप्रंपच करताना दमछाक होत असताना व कोरड्या ओल्या दुष्काळाचा सामना करत वेळप्रसंगी शेकडा दराने पैसे काढून मुलींना काही झाले, तरी शिक्षण देत त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणार, असा दृढनिश्चय केलेल्या चंद्रसेन उबाळे यांची सर्वात मोठी ज्योती उबाळे हिची २०१४ मध्ये पोलिस दलात निवड झाली. सध्या ती माजलगाव येथे कार्यरत आहे. तोच २०२१ मध्ये आश्विनी हिने देखील पोलिस दलात प्रवेश करत आज ती पुणे येथील पिंपरी चिंचवड येथे कार्यरत आहे. मागील वर्षी तिसरी दिपाली पोलिस झाली. चार नंबरची मोहिनीची देखील पोलिस दलात निवड झाल्याने छत्रपती संभाजीनगर येथील कारागृहात तिची पोस्टिंग करण्यात आलेली आहे..'भाजपच्या सभेत वाजवणार वाचाळवीरांच्या १३३ क्लिपा, तुम्ही सॉरी म्हणणार असाल तर..'; चंद्रकांत पाटलांचा 'राष्ट्रवादी'ला थेट इशारा.विशेष म्हणजे ज्योती, आश्विनी, दिपाली आणि मोहिनी यांनी प्राथमिक शिक्षण गावातच प्राथमिक शाळेत घेतले. मारफळा माध्यमिक विद्यालयात तर, उच्च माध्यमिक वरिष्ठ महाविद्यालय गढी येथे घेत बीड येथील योद्धा अॅकॅडमीत पोलिस भरतीची तयारी केली. त्यांना संचालक कृष्णा पाठक यांचे मार्गदर्शन लाभले. एवढेच नाहीतर पोलिस भरतीची तयारी करत असताना आई-वडील यांना कापूस वेचणी, खुरपणी आदी शेती कामात देखील त्या हातभार लावत होत्या. दिवसभर शेतात काम करत असताना रात्री अभ्यास करत असल्याने या बहिणींनी यश संपादन केल्याने त्यांचे ग्रामस्थांकडून कौतुक होत आहे..पाच नंबरच्या मुलीचीही पोलिस भरतीची तयारीनंदपुरातील चंद्रसेन उबाळे यांच्या ज्योती, आश्विनी, दिपाली आणि मोहिनी या बहिणी पोलिस दलात भरती झाल्याने पाच नंबरची प्रियांकाने देखील पोलिस भरतीची तयारी सुरू केली आहे..'आरक्षण देणाऱ्या मराठा समाजावरच आरक्षण मागण्याची वेळ आली'; मराठा आरक्षणावर शाहू महाराजांचं परखड मत, सरकारला उद्देशून काय म्हणाले?.मुलींच्या शिक्षणात घराचे स्वप्न अधूरेच..मुलींच्या शिक्षणास दहा एकर मधील दोन एकर शेतजमीन विकावी लागली. शिवाय, राहण्यास पत्र्याचे घर, तेही पावसाळ्यात गळत असते. काही झाले तरी मुलींना त्यांच्या पायावर उभे करायचे, असा दृढनिश्चय केला. यात यश देखील आले असून, चार मुली पोलिस दलात भरती झाल्या आहेत. आता पाचवी मुलगी प्रियंका देखील पोलिस भरतीची तयारी करत असल्याचे चंद्रसेन उबाळे यांनी सांगितले..मनात जिद्द, चिकाटी आणि आई-वडील यांची भक्कम साथ व रोज आठ ते दहा तास अभ्यास केल्यास यश निश्चित पदरी पडते.-ज्योती उबाळे, बीड पोलिसकितीही अडचण आली तरी आई-वडील यांनी मला पैशाची चणचण भासू दिली नाही. शिवाय, मोठ्या तीन बहिणींचे नेहमीच मार्गदर्शन मिळत गेल्यामुळेच माझे पोलिस होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले.-मोहिनी उबाळे, पोलिस छत्रपती संभाजीनगर कारागृह.FAQsप्रश्न 1: या बहिणी कुठल्या गावातील आहेत?उत्तर: बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील नंदपूर गावातील.प्रश्न 2: या बहिणींच्या निवडीमागे प्रेरणा कोणाची आहे?उत्तर: त्यांच्या शेतकरी आई-वडिलांच्या कष्टाची आणि शिक्षणासाठी केलेल्या त्यागाची.प्रश्न 3: चार बहिणी कुठे कार्यरत आहेत?उत्तर: माजलगाव, पिंपरी चिंचवड, तसेच छत्रपती संभाजीनगर कारागृह येथे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.