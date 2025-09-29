मराठवाडा

Beed Sisters Police Selection : चार बहिणींचं लख्ख यश, एका पाठोपाठ बनल्या पोलीस; दिवसभर शेतात काम, रात्री केला अभ्यास

Four Sisters from Georai’s Nandpur Selected in Police Department : मुलींच्या शिक्षणासाठी दहा एकरमधील दोन एकर शेतजमीन विकावी लागली.
Police Department

Police Department

esakal

भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई : बीडमधील गेवराईच्या नंदपूर या छोट्याशा गावातील चार सख्ख्या बहिणींची (Beed Sisters Success) एकापाठोपाठ पोलिस प्रशासनात निवड झाल्याने या मुलींनी आई-वडिलांच्या कष्टाचे चीज सार्थक करुन दाखवल्याने ग्रामस्थांकडून पोलिस बहिणींचे (Beed Sisters Police Selection) कौतुक होत आहे.

Loading content, please wait...
Beed
police constable
police department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com