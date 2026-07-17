Beed: महिला कर्मचाऱ्याच्या पतीला मारहाण

बीड: येथील बहुजन कल्याण व इतर मागास विभागाच्या शासकीय कार्यालयातच एका मुजोर संस्थाचालकाने गुंडगिरी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अंथरवणपिंप्री तांडा येथील निवासी आश्रमशाळेत स्वयंपाकी असलेल्या सुरेखा विष्णू चव्हाण यांचे सहा महिन्यांचे वेतन रोखल्याने त्यांनी समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. .माझ्या घरी धुणी-भांडी आणि शेतात खुरपणी करा, तरच पगार देऊ असे धमकावणाऱ्या संस्थाचालक दिनेश पवार याने सुनावणी दरम्यान कार्यालयातच धुमाकूळ घातला. पवार याने सुरेखा चव्हाण यांचे पती सतीश राठोड यांना अर्वाच्च शिवीगाळ करत, त्यांची कॉलर पकडून बेदम मारहाण केली. या संपूर्ण राड्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी सतीश राठोड यांच्या तक्रारीवरून आरोपी संस्थाचालक दिनेश लाला पवार याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..Iran Threatens Trump Assets : इराणचा वर्मावरच घाव ! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आखातातील मालमत्तांवर हल्ला करण्याचा इशारा, यादीच केली जाहीर.संस्थाचालकाचा फोन बंदया गंभीर प्रकरणाबाबत आरोपी संस्थाचालक दिनेश पवार यांची बाजू समजून घेण्यासाठी त्यांच्या मोबाइलवर वारंवार संपर्क साधला, मात्र त्यांनी फोन न उचलल्याने त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही..Chhatrapati Sambhajinagar: विवाहित शिक्षिकेवर पीएसआयचा अत्याचार!; उपायुक्तांचा रायटर असलेल्या संशयिताने दाखविली बदनामीची भीती ."कार्यालयात सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असताना अचानक बाहेर वाद झाला. शासकीय कार्यालयाच्या आवारात असा गोंधळ घालणे अत्यंत गंभीर असून, संबंधितांविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी रीतसर तक्रार दाखल करण्यात येईल."- दत्तात्रय क्षीरसागर (सहाय्यक संचालक, इ.मा.ब.कल्याण विभाग, बीड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.