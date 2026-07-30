मराठवाडा

Beed-Parli Rail Deadline: बीडमध्ये दाखल होताच पालकमंत्री सुनेत्रा पवारांनी घेतली रात्री उशिराआढावा बैठक; बीड-परळी रेल्वेचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश

बीड-परळी रेल्वेचे काम युद्धपातळीवर; १७ सप्टेंबरपूर्वी सेवा सुरू करण्याचे सुनेत्रा पवारांचे कडक आदेश, सोनवणे-मुंडेंची प्रशासनाला सज्जड दमबाजी
The meeting also focused on the Parli bypass, Autism Park proposal, MGNREGA works, while an unexpected power outage and a tree fall marked the event.

The meeting also focused on the Parli bypass, Autism Park proposal, MGNREGA works, while an unexpected power outage and a tree fall marked the event.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड : बीड जिल्ह्याच्या नवनिर्वाचित पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजितदादा पवार यांनी बीडमध्ये दाखल होताच रात्रीआठच्या सुमारास जिल्हा प्रशासनाची आक्रमक आढावा बैठक घेतली. बीड-परळी रेल्वेचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करून १७ सप्टेंबरपासून पुढील टप्प्यातील रेल्वे सेवा सुरू झालीच पाहिजे असे थेट आणि कडक निर्देश त्यांनी या वेळी प्रशासनाला दिले.

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