Beed: गरोदर महिलेच्या पोटात ३० तास मृत बाळ; उपचारासाठी चालढकल, बीडमध्ये गंभीर प्रकार

बीड: पोटातील गर्भ तीस तासांपूर्वी मृत झालेला असताना जिल्हा रुग्णालयात दाखल झालेल्या महिलेवर शस्त्रक्रिया करण्याऐवजी उद्या सकाळी करू, सायंकाळी करू, असे म्हणत चालढकल करण्यात आली. शेवटी 'खासगी रुग्णालयात घेऊन जा' असा सल्ला देत महिलेल्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार घडला. दरम्यान, जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे याबाबत विचारणा झाली. त्यानंतर शनिवारी खासगी रुग्णालयातून पुन्हा जिल्हा रुग्णालयात आणून महिलेची शस्त्रक्रिया करण्यात आली..माजलगाव येथील सुलताना इब्राहीम शेख या गर्भवतीस शुक्रवारी रात्री दहा वाजता जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते. महिलेच्या पोटातील गर्भ मृत असल्याने तिच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया करावी, अशी विनंती नातेवाइकांनी जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांकडे केली. मात्र, सकाळी दहाला शस्त्रक्रिया करू असे डॉक्टरांनी सांगितले. त्यानंतर शनिवारी सकाळी ११ पर्यंत शस्त्रक्रियेसंदर्भात काही हालचाल होत नसल्याचे पाहून नातेवाइकांनी पुन्हा विचारणा केली. तेव्हा सायंकाळी शस्त्रक्रिया करू; अन्यथा खासगी रूग्णालयात घेऊन जा म्हणत या महिलेला डिस्जार्च दिला. .त्यानंतर नातेवाइकांनी या महिलेस खासगी रुग्णालयात नेले. मात्र, त्यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय राऊत यांना संपर्क करून या प्रकाराची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर राऊत यांनी तुम्ही पेशंटला घेऊन या असे सांगितले. त्यामुळे महिलेला पुन्हा जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. तोपर्यंत डॉ. राऊत यांनी यंत्रणेला शस्त्रक्रियेच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर महिलेवर शस्त्रक्रिया करून पोटातील मृत गर्भ काढण्यात आला. सध्या महिलेवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .तब्बल ३० तास मृत गर्भ पोटात ठेवून महिलेचा जीव धोक्यात घालण्याचा प्रयत्न जिल्हा रुग्णालयातील संबंधित विभागाच्या डॉक्टरांनी व इतरांनी केल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे. यासंदर्भात शल्यचिकित्सक, जिल्हाधिकारी, आरोग्य संचालक यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे महिलेच्या नातेवाइकांनी सांगितले. तशी लेखी तक्रार देखील नातेवाइकांनी दिली आहे..गर्भ पोटात मृत झाल्याची खासगी रुग्णालयात माहिती झाल्यानंतर या महिलेस नातेवाईकांनी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते. या महिलेच्या तीन प्रसूती यापूर्वी नॉर्मल झालेल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून नॉर्मल प्रसूती करण्यासाठी सल्ला दिला. मात्र, नातेवाईक ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. ते महिलेस खासगी रुग्णालयात घेऊन गेले. दरम्यान, पुन्हा जिल्हा रुग्णालयात दाखल करत महिलेवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली.- डॉ. संजय राऊत, जिल्हा शल्यचिकित्सक, बीड.