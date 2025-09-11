Beed Crime : बीडमध्ये वडिलांनंतर ३ वर्षीय चिमुकलीचाही संशयास्पद मृत्यू, झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह

Beed Crime News : बीड जिल्ह्यात हृदय पिळवटणारी घटना समोर आली आहे. येथील इमामपूर रोड परिसरात (Imampur Road) एका तीन वर्षीय चिमुकलीला गळफास दिलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी याच मुलीच्या वडिलांचा मृतदेह इमामपूर रोड परिसरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला होता. .त्यानंतर आता या चिमुरडीचा गळफास दिलेल्या अवस्थेत हा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी जयराम बोराडे या व्यक्तीने इमामपूर रोड परिसरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली होती..Shocking News : भूतबाधा की मानसिक आजार? जन्मदात्या आईनं 15 दिवसांच्या बाळाला ठेवलं फ्रीजमध्ये; डॉक्टरांनी सांगितलं धक्कादायक कारण!.बोराडे यांच्यासोबत त्यांची तीन वर्षांची मुलगी घरातून बाहेर निघाली होती. मात्र, तिचा दोन दिवसांपासून शोध सुरू होता. आज सकाळी याच परिसरात एका झाडाला गळफास दिलेल्या अवस्थेत तिचा मृतदेह आढळून आला आहे. या घटनेमागील कारण अद्यापही समजू शकलेले नाही. ग्रामीण पोलिस घटनेचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.