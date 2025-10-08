Beed: धर्मांतरासाठी कैद्यांवर दबाव, कारागृह अधीक्षकांविरोधात तक्रार; बीडमध्ये नेमकं काय घडलं?

बीडः येथील जिल्हा कारागृहात धर्मांतरासाठी कैद्यांवर दबाव टाकला जात आहे. त्यासाठी त्यांना विविध अमिषे दाखविली जात असल्याचा आरोप अॅड. राहुल आघाव यांनी पत्रकार परिषदेत केला. त्यांचे अशील असलेले अमोल भावले, महेश रोडे, मोहसीन पठाण हे तिघे बंदी असताना त्यांच्याबाबत घडलेल्या प्रकारांची आघाव यांनी कारागृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मेलवर तक्रार केल्याचा दावाही त्यांनी केला. .Sridhar Vembu's Zoho success story : कुणाकडून रुपयाचीही मदत न घेता, फक्त मित्र अन् कुटुंबाच्या पाठबळावर उभारली तब्बल 100000 कोटींची कंपनी!.कारागृहातील विविध संत-महंतांचे फोटो काढून त्या ठिकाणी बायबलचे वाक्य लिहिल्याचा आरोप अॅड. आघाव यांनी केला. धर्मांतर करणाऱ्यांना दोषमुक्त करू, असे आमिष आणि जेवणातून विषबाधा करून मारण्याची धमकीही अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे..Sachin Ghaiwal: मोठी बातमी! सचिन घायवळला शस्त्र परवाना नाकारला, निर्णयानंतर संपूर्ण कुटुंब फरार.श्रावणात पहिल्यांदा उपवासाची खिचडी: गायकवाडकारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांना विचारले असता, त्यांनी आरोप निराधार असल्याचे सांगितले. आमच्या मॅन्युअलमध्येच मानवतावाद असून प्रशिक्षणापासून त्याची शिकवण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. श्रावण महिन्यात सोमवारी उपवास धरणाऱ्या अडीचशे बंद्यांना शाबू खिचडी सुरू केली. त्यासाठी वरिष्ठांकडून परवानगी मिळविली. ईदला खीर वाटप केली. स्तनदा माता असलेल्या महिला बंद्यांचे बालसंगोपन योजनेतून मानधन सुरू करण्याचे प्रस्ताव आणि दिव्यांग कैद्याला कृत्रिम पाय बसवून दिल्याचे पेट्रस गायकवाड यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.