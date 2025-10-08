मराठवाडा

Beed: धर्मांतरासाठी कैद्यांवर दबाव, कारागृह अधीक्षकांविरोधात तक्रार; बीडमध्ये नेमकं काय घडलं?

कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. जेलमध्ये सर्वधर्मसमभाव असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
Beed: धर्मांतरासाठी कैद्यांवर दबाव, कारागृह अधीक्षकांविरोधात तक्रार; बीडमध्ये नेमकं काय घडलं?
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीडः येथील जिल्हा कारागृहात धर्मांतरासाठी कैद्यांवर दबाव टाकला जात आहे. त्यासाठी त्यांना विविध अमिषे दाखविली जात असल्याचा आरोप अॅड. राहुल आघाव यांनी पत्रकार परिषदेत केला. त्यांचे अशील असलेले अमोल भावले, महेश रोडे, मोहसीन पठाण हे तिघे बंदी असताना त्यांच्याबाबत घडलेल्या प्रकारांची आघाव यांनी कारागृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मेलवर तक्रार केल्याचा दावाही त्यांनी केला.

Beed: धर्मांतरासाठी कैद्यांवर दबाव, कारागृह अधीक्षकांविरोधात तक्रार; बीडमध्ये नेमकं काय घडलं?
Sridhar Vembu's Zoho success story : कुणाकडून रुपयाचीही मदत न घेता, फक्त मित्र अन् कुटुंबाच्या पाठबळावर उभारली तब्बल 100000 कोटींची कंपनी!
Loading content, please wait...
Beed
crime
district jail

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com