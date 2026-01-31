Kunbi Certificate : कुणबी प्रमाणपत्रात बीड जिल्हा आघाडीवर; एक लाख ८७ हजार ३१५ प्रमाणपत्रांचे वाटप

बीड - मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदु राहिलेल्या बीड जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची संख्याही राज्यात सर्वाधिक आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात तब्बल एक लाख ८७ हजार ३१५ प्रमाणपत्रांचे वितरण केले आहे. जिल्हांतर्गत उपविभाग अंतर्गत वाटपात बीड विभागात सर्वाधिक ७० हजारांवर प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. .दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर शासनाने २ सप्टेंबरला हैद्राबाद गॅझेटीअर लागू करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानुसार प्रमाणपत्रांची संख्या अगदीच तोकडी आहे. या आदेशानुसार जिल्हाभरात केवळ ८४ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. यात अंबाजोगाई उपविभागात सर्वाधिक ६८ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे.तर, बीडमध्ये १२ आणि माजलगाव उपविभागात चार प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. नव्या शासन आदेशानुसार पाटोदा व परळी उपविभागात एकही प्रमाणपत्र वाटपाची नोंद नाही. दोन वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन उच्च टोकावर होते. यात बीड जिल्हा आघाडीवर हेाता. काही हिंसक घटनांचीही जिल्ह्यात नोंद झाली..दरम्यान, शासनाने निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीची कुणबी मराठा, मराठा कुणबी, कुणबी जात नोंद शोधण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. महसूल, भूमि अभिलेख यांच्या समितीने जिल्ह्यातील २८ लाखांवर नोंदींची संख्या तपासली. यामध्ये २३ हजार ३६ पुरावे आढळले.या पुराव्यानुसार संबंधीत कुटूंबियांना उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रीया सुरू झाली. यानुसार आजपर्यंत एक लाख ८७३१५ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे..वंशावळ जुळणे गरजेचेदरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर दोन सप्टेंबर २०२५ रोजी हैद्राबाद गॅझेटीअर लागू करण्याचा शासनादेश निर्गमित करण्यात आला.ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र आहे त्यांनी इतराला नातेवाईक असल्याचे अॅफेडेव्हिट दिले आणि त्यांची नात्याची वंशावळ जुळली तर या आदेशानुसार प्रमाणपत्र मिळू शकते. मात्र, जिल्ह्यात याबाबत ग्रामपंचायत स्तरावर स्थापन केलेल्या समित्या, वंशावळ तपासणी समित्यांची अनास्था काही प्रमाणपत्र दिसून येते..हैद्राबाद गॅझेटिअर लागू करण्याच्या आदेशानुसार जरी आजपर्यंत चार महिन्यांत केवळ ६८ प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलेली असली तरी पूर्वीच्या शासन आदेशानुसार या चार महिन्यांत २४ हजार १९२ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. हैद्राबाद गॅझेटीअरच्या अगोदर जिल्ह्यात १६३१२३ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले होते. आता ही संख्या १८७३१५ वर पोचली आहे.राज्यात सर्वाधिक कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात बीड जिल्ह्यात झाले आहेत. एका कुणबी नोंदीच्या अधारे सरासरी आठहून अधिक प्रमाणपत्र दिले आहेत. कुणबी नोंद किंवा प्रमाणपत्र असलेल्यांनी शपथपत्र दिले आणि वंशावळ जुळली तर वेळेत प्रमाणपत्र दिले जाते.- शिवकुमार स्वामी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.