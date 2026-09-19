Lek Ladki Scheme : ‘लाडक्या लेकीं ’च्या पैशांवरही डल्ला! बीडमधील प्रकार, अधिकारी म्हणतात ३५९ मुलींच्या नावे दुबार निधी गेला

बीड : लेक लाडकी योजनेत जिल्ह्यात १७ लाखांहून अधिक रकमेचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकाराची महिला व बालविकास आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली असून, जिल्हा परिषदेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. यावर जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाने अजब उत्तर देत तांत्रिक त्रुटीमुळे ३५९ लाभार्थी मुलींच्या खात्यावर दुबार निधी वितरीत झाल्याचे सांगितले. .राज्य शासनाकडून २०२३ पासून लेक लाडकी योजना राबवली जात आहे. मुलगी जन्माला आल्यानंतर निकष पूर्ण झाल्यास तत्काळ ५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता संबंधित मुलीच्या आईच्या बँक खात्यावर जमा केला जातो. गेल्या वर्षापर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी स्वतंत्र पोर्टलद्वारे केली जात होती. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील लाभार्थ्यांसाठी २१ जून २०२४ रोजी जिल्ह्यातील ८९६ पात्र मुलींच्या खात्यावर प्रत्येकी ५ हजार रुपये याप्रमाणे निधी बँकेमार्फत वर्ग करण्यात आला होता..MPSC State Service 2024 : राज्यसेवा २०२४च्या मुख्य परीक्षेत निवड; नियुक्ती कधी? ७६ पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांना २ वर्षांपासून प्रतीक्षा.पण, दुसऱ्या टप्प्यातील निधी वितरणात गडबड झाली. १७ लाखांहून अधिक रकमेत अपहार झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला. याची महिला व बालविकास आयुक्तांनी दखल घेतल्याने रकमेत गडबड दिसून आली. यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या टप्प्यात १७ डिसेंबर २०२४ रोजी २ हजार ३९४ मुलींची नवी यादी तयार करून निधी वितरीत केला. यात आधीच ५ हजारांचा लाभ दिलेल्या ३५९ मुलींच्या नावे पुन्हा प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचा निधी गेल्याचे सांगितले. या प्रकाराची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून यात सामील असणाऱ्या तत्कालीन व सध्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तसेच कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ निलंबनाची अन् फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे..स्वतःला वाचवण्यासाठी बँकेवर खापर या गंभीर आर्थिक गैरव्यवहाराची जबाबदारी स्वीकारून दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी येथील जबाबदार अधिकारी मात्र स्वतःला वाचवण्यासाठी अजब दावे करताना दिसत आहेत. वितरीत केलेला निधी आणि बँकेकडून प्राप्त झालेले यूटीआर अहवाल यांच्यात तफावत असून, ही तांत्रिक तफावत दूर करण्याचे काम सुरू आहे, असे अजब उत्तर जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी उपआयुक्तांना पाठवले आहे..Shah Rukh Khan FDA Notice : तुकाराम मुंढे शाहरुख खानवर कारवाई करणार? FDA च्या नोटीसीला उत्तर न दिल्याने पुढील प्रक्रिया सुरू."लेक लाडकी योजनेचा निधी हा थेट महाडीबीटी प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने बँक खात्यांवर वर्ग केला जातो. पोर्टलमध्ये झालेल्या तांत्रिक बदलांमुळे तसेच बँकेकडून प्राप्त झालेल्या यूटीआर अहवालात तफावत निर्माण झाल्याने काही खात्यांवर दुबार निधी गेल्याचे दिसत आहे. यात कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार अथवा मानवी हेराफेरी झालेली नसून, ही केवळ तांत्रिक त्रुटी आहे. याबाबत संबंधित बँकेशी तातडीने पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, ही तफावत दूर करून अतिरिक्त निधीचा ताळमेळ लावण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे."— मनोज ससे, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बालविकास विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.