मराठवाडा

Lek Ladki Scheme : ‘लाडक्या लेकीं ’च्या पैशांवरही डल्ला! बीडमधील प्रकार, अधिकारी म्हणतात ३५९ मुलींच्या नावे दुबार निधी गेला

359 Beneficiary Girls Reportedly Received Funds Twice : बीडमध्ये लेक लाडकी योजनेतील ३५९ लाभार्थी मुलींच्या खात्यांवर प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचा निधी दुबार गेल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
Lek Ladki Scheme

Lek Ladki Scheme

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड : लेक लाडकी योजनेत जिल्ह्यात १७ लाखांहून अधिक रकमेचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकाराची महिला व बालविकास आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली असून, जिल्हा परिषदेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. यावर जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाने अजब उत्तर देत तांत्रिक त्रुटीमुळे ३५९ लाभार्थी मुलींच्या खात्यावर दुबार निधी वितरीत झाल्याचे सांगितले.

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