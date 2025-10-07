Beed Politics: मातब्बरांचा हिरमोड, नव्या समीकरणांचा उदय; बीडमध्ये नगराध्यक्षपद अनुसूचित महिलेसाठी राखीव, युतीच्या चर्चांना उधाण

बीड : नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिलेसाठी राखीव झाल्याने अनेक मातब्बरांचा हिरमोड झाला आहे. आरक्षणामुळे महायुती आणि महाविकास आघाडीची समीकरणे बदलली असून बीडमध्ये सत्ताधारी राष्ट्रवादीत गटबाजी निश्चित मानली जात आहे. खरी पंचाईत युतीमधील भाजप, दोन्ही शिवसेना आणि काँग्रेसची झाली आहे..मागील ३० वर्षे नगरपालिकेवर क्षीरसागरांची सलग सत्ता असून अपवाद वगळता नगराध्यक्षपदही डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांच्याकडेच होते. विशेष म्हणजे, नगराध्यक्षपदाच्या कालावधीचा त्यांचा राज्यात विक्रम आहे. मागील निवडणुकीतील तिरंगी लढतीत डॉ. क्षीरसागर जनतेतून नगराध्यक्ष झाले. त्यांचे चिरंजीव डॉ. योगेश क्षीरसागर यांची विधानसभा थोडक्यात हुकल्याने ते स्वत: किंवा पत्नी डॉ. सारिका क्षीरसागर यांच्यासाठी नगरपालिकेची पायाभरणी सुरू केली होती..मात्र, या आरक्षण सोडतीने त्यांचा हिरमोड झाला. आता नगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे सारथ्य डॉ. क्षीरसागर यांच्याकडे राहणार की अमरसिंह पंडित सूत्रे हाती घेणार हेही महत्त्वाचे आहे. डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांच्याकडील अनेक माजी नगरसेवकांनी डॉ. योगेश क्षीरसागर यांची साथ सोडून अमरसिंह पंडित यांचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. या पक्षाकडून शेख निझाम, तय्यब शेख, विनोद मुळूक, फारुक पटेल आदींचाही हिरमोड झाला आहे..आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी मागच्या निवडणुकीत काकू-नाना आघाडीकडून वडील रवींद्र क्षीरसागर यांना रिंगणात उतरवले होते. मात्र, त्यांनी वर्षभरापूर्वीच नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी घरात देणार नाही, असे जाहीर केले आहे. त्यांच्याकडून माजी आमदार सय्यद सलीम यांचेही नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीचे स्वप्न भंगले आहे. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सचिन मुळूक यांनीही दोन वर्षांपासून नगराध्यक्षपदासाठी तयारी सुरू केली होती..भाजपसह घटक पक्षांना तयारीची गरजमहायुतीतील भाजपने जिल्हाभरात संघटन वाढविले असले तरी शहरात संघटन करण्यात भाजप मागे आहे. पक्षाला मानणारा मतदार असला तरी वॉर्डनिहाय नेते आणि शहराच्या नेतृत्वाची पक्षाकडे उणीव निश्चित आहे. त्यामुळे त्यांना युतीचा पर्याय स्वीकारणे फायदेशीर मानले जाते. तसेच सत्ताधारी शिवसेना, शिवसेना (यूबीटी), शिवसंग्राम, काँग्रेस, रिपाइं यांचेही संघटन मजबूत नसल्याने त्यांना इतर पक्षांसोबत युतीशिवाय पर्याय नाही. .Mangalwedha Municipality: 'मंगळवेढा नगराध्यक्षपद सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष'; नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धाकधूक वाढली.अशी आहेत प्रमुख नावेनव्या समीकरणांत स्मिता विष्णू वाघमारे, मीना भीमराव वाघचौरे, प्रेमलता चांदणे, जयश्री अजय सवाई, पूजा गणेश वाघमारे, पप्पू कागदे यांच्या पत्नी वा भावजय, विकास जोगदंड यांच्या पत्नी, शेख मुजीब यांच्या पत्नी तेजस्वी पारवे आदींसह इतर नावे इच्छुकांत आघाडीवर आहेत. स्मिता वाघमारे यांनी सभापतिपदासह उपनगराध्यक्ष म्हणूनही काम केलेले आहे. त्यांच्यासह पती विष्णू वाघमारे सहा वेळा सदस्य आहेत. भीमराव वाघचौरे यांनी देखील उपनगराध्यक्ष, सभापती म्हणून काम केलेले असून त्यांना पाच वेळचा अनुभव आहे. प्रेमलता चांदणे यांनीही सभापती म्हणून काम केलेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.