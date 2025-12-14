Beed Crime: अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आई-वडिलांना दिली धमकी, न्यायाची मागणी

बीड : मोलमजुरी करून घर संसार चालवणाऱ्या कुटुंबातील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याची घटना घडल्यानंतर तक्रार दाखल करण्यात आली. मात्र, कुटुंब गरीब असल्याने आरोपीच्या राजकीय नातेवाइकांकडून दबाव टाकत तक्रार मागे घेण्यासाठी धमकी देत असल्याने पीडितेचे वडील गायब झाल्याची तक्रार पुन्हा करण्यात आली..घटना एवढी गंभीर असतांनाही पोलिस प्रशासनाकडून अल्पवयीन पीडिता व त्याच्या आई वडिलांना हवे तसे सहकार्य केले नसल्याने पीडितेला विधी सेवा प्राधिकरणकडे धाव घेऊन न्यायाची मागणी करण्यात आली..सूरज खांडे (रा.म्हाळसजवळा ता.जि. बीड) याने ता. ५ डिसेंबर रोजी सहावीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करत अत्याचार केला. याबाबत पीडितेच्या आईने मुलगी मिसिंग असल्याची तक्रारही शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात दिली होती. त्यानंतर दुसऱ्यादिवशी पहाटे मुलीला घराजवळ आणून सोडण्यात आले..दुसऱ्यादिवशी आरोपी खांडेने मुलगी रहात असल्या ठिकाणी येत मुलीला मारहाण केली. यावेळी मुलीने सर्वप्रकार आईला सांगितल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, आरोपीच्या राजकीय नातेवाइकांनी पीडितेच्या कुटुंबियांना धमकविण्याचा प्रकार केला. पीडितेच्या वडिलांनी मुलीचे शिक्षण बंद करत शाळेतून टीसी काढून आणला. पीडित कुटुंबीयांनी विधी सेवा प्राधिकरणकडे धाव घेऊन न्यायाची मागणी केल्यानंतर आरोपीस अटक करण्यात आली..चालढकल का?एखादी घटना घडल्यानंतर पीडिता अल्पवयीन असल्यास तिला २४ तासांच्या आत बालकल्याण समितीकडे हजर करणे बंधनकारक असतानाही त्यास हजर केले नाही. याबाबत समितीकडून पत्रव्यवहार झाल्यानंतर हजर करण्याच्या हालचाली करण्यात आल्या..Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .मी स्वतः लक्ष देऊन गतीने काम करत आरोपी गजाआड केले आहे. पीडित अल्पवयीन असल्याने समुपदेशनसाठी बालकल्याण समितीकडे हजर केले. पीडितेच्या कुटुंबियांना भेटून दबाव धमक्या येतात का याबाबत चौकशी केली आहे. गतीने काम करत आहोत.- पूजा पवार, उपअधीक्षक, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.