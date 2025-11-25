मराठवाडा

Beed Crime : संतापजनक! बीडमध्ये साडेपाच वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार; मुलीच्या पोटात असह्य वेदना होत असताना...

Beed Child Assault Incident : बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासारमध्ये साडेपाच वर्षीय मुलीवर नात्यातील मुलाने अत्याचार केला. या घटनेमुळे संतापाची लाट उसळली आहे.
बीड : नाशिकच्या मालेगावमध्ये घडलेल्या अमानुष घटनेनंतर महाराष्ट्र अजून सावरलेला नसतानाच, आता बीड जिल्ह्यातही संतापजनक घटना (Beed Crime) उघडकीस आली आहे. शिरूर कासार तालुक्यातील एका गावात साडेपाच वर्षीय चिमुरडीवर तिच्या नात्यातीलच मुलाने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

