Beed Crime : संतापजनक! बीडमध्ये साडेपाच वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार; मुलीच्या पोटात असह्य वेदना होत असताना...

बीड : नाशिकच्या मालेगावमध्ये घडलेल्या अमानुष घटनेनंतर महाराष्ट्र अजून सावरलेला नसतानाच, आता बीड जिल्ह्यातही संतापजनक घटना (Beed Crime) उघडकीस आली आहे. शिरूर कासार तालुक्यातील एका गावात साडेपाच वर्षीय चिमुरडीवर तिच्या नात्यातीलच मुलाने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. .पीडित मुलीवर सध्या बीड येथील शासकीय रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. ही घटना ७ नोव्हेंबर रोजी घडली, परंतु मुलीला असह्य वेदना होत असतानाही गावकऱ्यांनी बैठका घेऊन चक्क उपचारासाठी जाण्यापासून तिला अडवले..हृदयद्रावक! मतदानाआधी काळानं गाठलं, ठाकरेंच्या 43 वर्षीय उमेदवाराचा हार्ट अटॅकने मृत्यू; कुटुंबीय, कार्यकर्ते, समर्थकांवर दुःखाचा डोंगर.जवळपास चार दिवस पीडितेला मदत मिळाली नाही. गावातील दबावामुळे कुटुंबदेखील भेदरले होते. अखेर, मुलीच्या नात्यातील एका व्यक्तीने १३ नोव्हेंबर रोजी शिरूर कासार पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या प्रकारामुळे राज्यभरात संतापाची लाट पसरली असून अशा घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार आणि पोलिस प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.