नितीन चव्हाणबीड : बीड जिल्ह्यातील महावितरणच्या कामांची कंत्राटे वाटप आणि कामांमधील तब्बल १३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या गैरव्यवहारप्रकरणी अखेर सहा अधिकाऱ्यांना ‘शॉक’ बसला आहे. त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. .महावितरणच्या बीड विभागीय कार्यालयात देखभाल व दुरुस्तीच्या नावाखाली १३.७० कोटी रुपयांच्या निधीवर कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करून बोगस बिले, कमिशनच्या माध्यमातून कसा डल्ला मारला गेला, याचा पर्दाफाश ‘सकाळ’ने केला होता. गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी या गैरव्यवहारप्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेऊन सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांतर मुंबईतील विशेष चौकशी समितीने केलेल्या झाडाझडती आणि स्थळ पाहणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. अखेर सहा जणांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे..यांच्यावर केली कारवाईचौकशी अहवालात जबाबदार धरण्यात आलेल्या प्रेमसिंग राजपूत (अधीक्षक अभियंता, बीड), सुबोध डोंगरे (कार्यकारी अभियंता, बीड), श्याम मोरे (उपकार्यकारी अभियंता, गेवराई), शाम कुंभार (सहायक अभियंता, उमापूर), चंद्रकांत प्रधान (सहायक अभियंता, तलवाडा), महेंद्र गुंजाळ (कनिष्ठ अभियंता, सिरसदेवी) यांना निलंबित करण्यात आले आहे..ही वरवरची कारवाई ; पंडितया कारवाईनंतर मूळ तक्रारकर्ते, आमदार विजयसिंह पंडित म्हणाले, ‘‘ही कारवाई केवळ वरवरची असून एकाच तालुक्यापुरती मर्यादित आहे. पाटोदा, शिरूर कासारसह जिल्ह्यातील इतर भागांतही असाच गैरप्रकार झाला असून, अनेक बड्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, गैरव्यवहाराचा सोक्षमोक्ष लावल्याशिवाय, दोषींवर कठोर कारवाई केल्याशिवाय शांत बसणार नाही.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.