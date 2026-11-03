Beed News: बीड नगर परिषदेच्या सभेत रणकंदन! महिला नगरसेविकांच्या अवमानाचा आरोप; भाजपची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

बीड: दुष्काळाच्या भयानक छायेत होरपळणाऱ्या बीड शहरातील नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर मंथन करण्यासाठी बोलावलेली नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी (ता. ०३) नुसता तमाशा आणि रणकंदन ठरली. नागरी सुविधांच्या आढाव्यासाठी आणि दुष्काळी उपायांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेले हे सभागृह पाहून नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा की गावाचा बाजार? असा संतप्त सवाल सामान्य जनतेतून उपस्थित केला जात आहे. मूळ विषय सोडून मनमानी पद्धतीने विषय रेटून नेण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रतापामुळे सभेत चांगलाच गोंधळ उडाला. या राड्यात महिला लोकप्रतिनिधींचा अवमान झाल्याचा गंभीर आरोप करत भाजप व राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, भाजप नेते डॉ. योगेश क्षीरसागर यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.सभेच्या कामकाजादरम्यान भाजप नगरसेविका सारिका क्षीरसागर यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कार्यपद्धतीवर जोरदार आक्षेप घेतला. स्थायी समितीच्या विषयांवर सभागृहाची रीतसर मंजुरी न घेताच पुढचे विषय पटलावर आणण्याचा पायंडा सत्ताधाऱ्यांनी पाडला आहे. पहिला विषय पूर्ण निकाली निघालेला नसताना थेट तिसऱ्या आणि चौथ्या विषयावर चर्चा ढकलून विषय रेटून नेण्याचा डाव रचल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. घनकचरा व्यवस्थापन, डम्पिंग ग्राउंड, स्लॉटर हाऊसची रखडलेली कामे आणि १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा हिशोब यावर जाब विचारणाऱ्या नगरसेविकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केला गेला. या वादात भर म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनीही सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. .सभागृहात सत्ताधाऱ्यांइतकाच विरोधी पक्षही ताकदीचा आहे. जोपर्यंत सुरुवातीचे विषय स्पष्ट होत नाहीत, तोपर्यंत पुढील विषय घेऊ दिले जाणार नाहीत. ज्यांना विषय रेटून नेण्याची घाईगडबड असेल त्यांनी सभागृह सोडून बाहेर जावे असा दमच त्यांनी भरला. या खडाजंगीमुळे सभागृहाचा ताण कमालीचा वाढला होता. या संपूर्ण गोंधळात सभागृहात महिला लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखला जात नसल्याचा गंभीर मुद्दा पुढे आला. पालिकेत महिला नगराध्यक्ष विराजमान असताना आणि महिला नगरसेविका जनतेच्या प्रश्नांवर आक्रमकपणे बोलत असताना त्यांना जाणीवपूर्वक रोखण्यात आल्याचा आरोप भाजप व शरद पवार गटाने केला. या मनमानी कारभाराविरोधात भाजप नेते डॉ. योगेश क्षीरसागर चांगलेच आक्रमक झाले. त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेऊन तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि त्यानंतर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली..बीड नगरपरिषदेच्या सभेत कोणताही चर्चा किंवा मतदान न घेताच सत्ताधाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने बेकायदेशीर ठराव मंजूर केल्याचा घाट घातला आहे. शहरातील पाणीटंचाई व मूलभूत समस्या सोडवण्यात सत्ताधारी पूर्णपणे अपयशी ठरले असून, स्वतःच्या भ्रष्टाचारावरून जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठीच सभागृहात जाणूनबुजून वैयक्तिक टीकाटिप्पणी करण्यात आली. ही लोकशाहीची विटंबना असून, हे बेकायदेशीर ठराव तातडीने रद्द न केल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू.- डॉ.सारिका क्षीरसागर, गटनेत्या तथा नगरसेविका.MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...नगर परिषदेच्या सभेत विषय क्रमांक १ व २ वर तब्बल अडीच तास चर्चा झाल्यानंतर विषय क्रमांक तीन पूर्ण झाला. यादरम्यान विषय क्रमांक चार सुरू असताना नगरसेविका डॉ. सारिका क्षीरसागर यांनी विषय दोनवर प्रश्न उपस्थित करण्याची परवानगी मागितली. अध्यक्षांच्या परवानगीनंतर त्या सभागृहात घरगुती भाषेत बोलू लागल्याने, येथे अशा प्रकारे बोलू नका, हे सभागृह आहे, एवढेच मी त्यांना सांगितले. यात मी त्यांच्याविषयी कोणतेही चुकीचे किंवा अपमानास्पद भाष्य केले नाही.- अमर नाईकवाडे, नगरसेवक बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.