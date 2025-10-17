Beed OBC Melava: ओबीसी मेळाव्याला पंकजा मुंडे अनुपस्थित; स्टेजवर येताच भुजबळांनी शेरोशायरीतून सुनावलं

Pankaja Munde: बीडमध्ये ओबीसी एल्गार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत सुरु असलेल्या या मेळाव्याला पंकजा मुंडे अनुपस्थित आहेत. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. आमदार धनंजय मुंडे, गोपीचंद पडळकर, लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे यांच्यासह समाजाच्या इतर नेत्यांची मेळाव्याला हजेरी आहे..मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणत्र मिळावं यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय काढला. या शासन निर्णयामध्ये मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात वितरित करण्यात येईल, असा तो निर्णय आहे. हा शासन निर्णय मागे घ्यावा यासाठी बीडमध्ये ओबीसी एल्गार मेळावा होत आहे..दरम्यान, या मेळाव्यासाठी मुंडे भाऊ-बहीण हजर राहतील, असं बोललं जात होतं. धनंजय मुंडे यांनी आधीच आपण येणार असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र पंकजा मुंडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नव्हती. अखेर पंकजा मुंडे हजर राहिलेल्या नाहीत. त्यामागचं अधिकृत कारण समोर आलेलं नाही..छगन भुजबळांची शेरोशायरीमंचावर येताच छगन भुजबळ माईकवर आले आणि त्यांनी नाराज असलेल्या किंवा मेळाव्याला न येणाऱ्या नेत्यांना सुनावलं. भुजबळ म्हणाले,अधिकार की लढाई में निमंत्रण नहीं भेजे जातेजिनका जमीर जिंदा है वो खुद समर्थन में आते हैं..हमारे हक पर आच आए तो टकराना जरुरी हैं,तुम जिंदा हो तो जिंदा नजर आणा जरुरी है.हा शेर छगन भुजबळांनी नाराजांना उद्देशून सुनावला. मंचावर धनंजय मुंडे, प्रकाश शेंडगे, गोपीचंद पडळकर, लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे यांच्यासह अनेक नेते हजर होते. बीड शहरामध्ये सायंकाळी ६ वाजण्याच्या दरम्यान मेळाव्याला सुरुवात झाली. छगन भुजबळ काय बोलणार, याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.