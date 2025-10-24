मराठवाडा

Prakash Mahajan: मुंडे कुटुंबाचा वारस जाहीर करण्याचा अधिकार भुजबळांना नाही : प्रकाश महाजन

Beed Politics: बीडच्या ओबीसी मेळाव्यात धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे आणि करुणा मुंडे यांच्यात राजकीय वाद चिघळला. मंत्री छगन भुजबळांच्या विधानावर विवाद उभा राहिला आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : बीडमध्ये झालेल्या ओबीसींच्या महाएल्गार मेळाव्यात मंत्री छगन भुजबळ यांनी गोपीनाथ मुंडे यांचे राजकीय वारसदार धनंजय मुंडेच आहेत, असे विधान करून नव्या वादाला तोंड फोडले.

Beed
Pankaja Munde
Gopinath Munde
political
OBC
Chhagan Bhujbal

