Beed News: तरुणीने भररस्त्यात कानशिलात लगावल्याने तरुणाची आत्महत्या; वडिलांना फोन करून घेतला गळफास ; परळी तालुक्यातील घटना

बीड: एका तरुणाने भररस्त्यात सर्वांसमक्ष कानशिलात लगावल्याचा अपमान जिव्हारी लागल्याने मोहा (ता. परळी वैजनाथ) येथील तरुणाने गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवल्याची धक्कादायक घटना घडली..“बाबा, हा माझा शेवटचा फोन आहे, यापुढे माझा कॉल येणार नाही,” असे वडिलांना मोबाइलवर सांगून त्याने टोकाचे पाऊल उचलले. चंद्रहार राजेमाऊ शिंदे (वय २२, रा. मोहा) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. दरम्यान, हा प्रकार एकतर्फी प्रेमातून घडला की वादातून याबाबत तपास सुरू असल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे..Satara Museum: शिवकालीन वारशाचा ठेवा खुला; साताऱ्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयात नवी तीन दालने, शिवकालीन संस्कृतीचा जिवंत इतिहास...मिळालेल्या माहितीनुसार, १३ मे रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास मोहा गावातील करेवाडी मार्गावर ही घटना घडली होती. या मार्गावर एका तरुणीने चंद्रहारला सर्वांसमक्ष जोरात कानशिलात लगावली होती. चारचौघांत झालेल्या या अपमानामुळे चंद्रहार नैराश्यात गेला होता..हा मानसिक धक्का सहन न झाल्याने गुरुवारी (ता. १४) त्याने वडिलांना फोन करून करेवाडी शिवारातील मुगळ्याच्या माळावर झाडाला गळफास घेतला. शोध घेत असताना वडिलांना मुलाचा मृतदेह आढळला. चंद्रहारचे वडील राजेमाऊ शिंदे यांच्या तक्रारीवरून संबंधित तरुणीविरोधात सिरसाळा (ता. परळी वैजनाथ) पोलिस ठाण्यात केलेल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तरुण-तरुणीत काही वाद होता का, हा प्रकार एकतर्फी प्रेमातून अथवा अन्य काही कारणांतून झाला का, आदींचा तपास सुरू असून प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदले जात आहेत, असे तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.