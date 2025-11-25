Beed Accident: बीडमध्ये पोलिस कारच्या धडकेत दुचाकीस्वारचा मृत्यू

बीड : पोलिसाच्या मालकीच्या कारने धडक दिल्याने दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाला. अतुल श्रीराम घरत (२३, रा. महाजनवाडी, ता. बीड) असे त्याचे नाव आहे. दासखेड फाटा (ता. पाटोदा) येथे रविवारी (ता. २३) ही घटना घडली..अतुल हा दुचाकीने (एमएच २३ बीबी १२४१) पाटोद्याहून गावी जात होता. त्यावेळी भरधाव कारने (एमएच ४४ झेड ८८५९) दुचाकीला धडक दिली. त्यानंतर कारने त्याला सुमारे २५० मीटरपर्यंत फरपटत नेले..त्यामुळे हेल्मेट असतानाही अतुल गंभीर जखमी झाला. काहींनी त्याला बीड येथील रुग्णालयात नेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र रस्त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर कारचालकाने पलायन केले. कारमध्ये पोलिसाचा गणवेश आढळला..त्यावर ‘लहू वासुदेव आंधळे’ अशी नेमप्लेट होती. त्यामुळे कारमालक कोण याचा शोध लागला. घटनेनंतर पाटोदा पोलिस ठाण्यात फिर्याद देण्यासाठी मोठी गर्दी जमली होती. पोलिसाच्या मालकीची कार असूनही चालक पळून गेल्याने ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला..Nagpur Accident : ट्रकच्या धडकेत दोन मित्रांचा मृत्यू; एक अभियंता तर दुसरा आंतरराष्ट्रीय कंपनीत कामाला.सुनील बबन चौरे (रा. सोनेगाव) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चालक लहू वासुदेव आंधळे याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला. सहायक पोलिस निरीक्षक शैलेश पवार तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.